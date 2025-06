München (ots) -- RTLZWEI baut Reality-Sparte weiter aus.- Der Promihof: Prominente Gesichter, ländliches Idyll und herausfordernde Challenges- Offizieller Casting-Aufruf bereits gestartetRTLZWEI baut gemeinsam mit Constantin Entertainment sein Reality-TV-Portfolio weiter aus: Bei "Der Promihof" verschlägt es bekannte Gesichter der Szene aufs Land. Die Dreharbeiten starten noch in diesem Jahr, der Casting-Aufruf hat bereits begonnen.Als "Home of Reality" setzt RTLZWEI seit jeher auf Geschichten, die echte Menschen, Emotionen und das Leben in all seinen Facetten zeigen. Im Entertainment-Bereich bestätigen erfolgreiche Programmmarken wie "Kampf der Realitystars" oder "Love Island VIP" die Ausrichtung des Senders - Formate, die insbesondere auch im Streaming stark performen. Jetzt erweitert RTLZWEI gemeinsam mit Constantin Entertainment sein Reality-Portfolio und castet für ein weiteres prominent besetztes Format."Der Promihof" vereint, was unvereinbar scheint: Schillernde Persönlichkeiten mit TV- und Medien-Vorgeschichte finden sich anstatt auf dem roten Teppich oder beim Ballermann-Opening auf einmal im ländlichen Idyll wieder. Als Teil eines bunt gemischten Casts müssen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht nur miteinander auskommen, sondern sich auch als Einzelkämpfer in Challenges beweisen und die Hürden des Landlebens meistern.Malte Kruber, Programmdirektor Entertainment bei RTLZWEI: "Mit 'Der Promihof' schaffen wir eine neue Bühne für prominente Persönlichkeiten, die bereit sind, ihre Komfortzone zu verlassen. Statt Glamour und Sonnenschein erwarten sie Landleben, ungewohnte Herausforderungen und ein spannender Mix an Charakteren. Das Format verbindet dabei vertraute Reality-Elemente mit einem neuen Setting und sorgt so für überraschende Twists und beste Unterhaltung."Die Dreharbeiten zu "Der Promihof" beginnen noch in diesem Jahr. Der offizielle Casting-Aufruf startete bereits und die ersten Teilnehmer und Teilnehmerinnen mit VIP-Faktor stehen fest. Doch auch weitere interessierte Promis haben aktuell noch die Gelegenheit, sich für das neue Format und den Ausflug aufs Land zu bewerben. Die Bewerbung kann direkt über promihof@constantin-entertainment.de eingereicht werden.Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/6062501