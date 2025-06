EQS-News: Nordex SE / Schlagwort(e): Auftragseingänge

Nordex Group sichert sich neuen Auftrag über 160 MW in der Türkei Hamburg, 25. Juni 2025. Die Nordex Group hat in der Türkei einen Auftrag von Yellice Üretim A.S., einer Tochtergesellschaft der Efor Holding, erhalten. Der Auftrag umfasst die Lieferung und Errichtung von 23 Windenergieanlagen des Typs N163/6.X mit einer Gesamtleistung von 160 MW für den Windpark Yellice. Darüber hinaus wird die Nordex Group über einen Zeitraum von 10 Jahren einen Premium-Service anbieten, der eine optimale Leistung und Zuverlässigkeit der Turbinen gewährleistet. Die Turbinen werden südöstlich des Distrikts Kangal in der Provinz Sivas in Höhenlagen von 1.850 bis 1.990 Meter über dem Meeresspiegel installiert. Der Beginn der Installation der ersten Anlage ist für das Frühjahr 2026 geplant, die Inbetriebnahme für dasselbe Jahr. Ibrahim Akkus, Vorsitzender des Boards der Efor Holding: "Der Windpark Yellice ist ein Eckpfeiler unserer langfristigen Strategie für erneuerbare Energien, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf dem Ausbau unseres Windenergieportfolios liegt. Die erneute Zusammenarbeit mit der Nordex Group bei dieser wegweisenden Initiative bekräftigt unser Engagement für den Aufbau belastbarer Partnerschaften, die die grüne Transformation beschleunigen. Diese Zusammenarbeit ist von strategischer Bedeutung - nicht nur durch die Erweiterung unserer installierten Kapazität, sondern auch, weil sie die entscheidende Rolle, die der Privatsektor bei der Gestaltung der nachhaltigen Energiezukunft der Türkei spielt, unterstreicht. Mit Yellica verfolgen wir zwei Ziele: die nationale Energiesicherheit zu stärken und die sozioökonomische Entwicklung auf regionaler Ebene zu unterstützen. Bei der Efor Holding werden wir unsere Investitionen in erneuerbare Energien - insbesondere in Windkraft - mit unerschütterlichem Engagement weiter vorantreiben, im Einklang mit unserer Vision einer nachhaltigen und energieunabhängigen Türkei." Die Efor Holding ist Stammkunde der Nordex Group. Ender Ozatay, VP Region Türkiye and Mid East der Nordex Group: "Yellice wird die langjährige Beziehung zwischen unseren beiden Unternehmen weiter stärken. Das Projekt ist Teil der jüngsten Windauktion der Türkei - YEKA WPP-2024, und zeigt somit unsere kontinuierliche Unterstützung für die Ausbauziele der erneuerbaren Energien in der Türkei. Die YEKA-Initiative spielt eine wichtige Rolle bei der Förderung der lokalen Industrie, indem sie die Einhaltung von 55-Punkte-Lokalisierungsvorschriften verlangt und so sicherstellt, dass wichtige Turbinenkomponenten im Inland produziert werden. Als Marktführer in der Türkei sind wir stolz darauf, erneut zu dieser Transformation beizutragen." Die Nordex Group im Profil Die Gruppe hat in ihrer Unternehmensgeschichte bislang insgesamt rund 57 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte einen Konzernumsatz von rund 7,3 Mrd. EUR im Jahr 2024. Das Unternehmen beschäftigt derzeit mehr als 10.400 Mitarbeitende. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, Indien, USA und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der Klassen 4 bis 6 MW+, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. Ansprechpartner für Rückfragen der Presse:

