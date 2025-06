Nordex hat vom Projektentwickler UKA einen neuen Auftrag über 64 Anlagen erhalten. Die Turbinen haben eine Gesamtleistung von 435,2 MW. Nordex soll in den kommenden 20 Jahren auch die Wartung der Turbinen übernehmen. Finanzielle Details werden nicht genannt. Die Turbinen werden in 15 Windparks in ganz Deutschland installiert werden. Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...