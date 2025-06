DJ MÄRKTE EUROPA/Gut behauptet - Deutsche Post schwach mit FedEx

DOW JONES--Mit einem kleinen Plus sind die europäischen Aktienmärkte in die Sitzung am Mittwoch gegangen. Gestützt wird die Stimmung von den günstigen Vorlagen der US-Börsen, sie hatten die Gewinne nach Börsenschluss in Europa noch etwas ausgebaut - die Nasdaq hatte zum Schlusskurs ein Rekordhoch markiert. Der DAX stagniert bei 23.644 Punkten, für den Euro-Stoxx-50 geht es 0,2 Prozent nach oben. Die Ölpreise steigen nach dem jüngsten Absturz um fast 2 Prozent, am Devisenmarkt hält sich der Euro mit 1,1605 Dollar auf einem erhöhten Niveau.

"Gestern ist die Anspannung gewichen. Jetzt wird spannend, wie es weitergeht. Denn die Waffenruhe oder auch ein Ende des Krieges werden nicht für eine dauerhafte Aufwärtsbewegung sorgen", heißt es beim Vermögensverwalter QC Partners. Dafür seien positive Nachrichten in Form steigender Unternehmensgewinne oder aussichtsreicher Wirtschaftsdaten notwendig sein.

Für etwas Zurückhaltung sorgt ein Bericht aus Kreisen des Pentagons, der nahelegt, dass die Militärschläge der USA und Israels das iranische Atomprogramm nur um wenige Monate zurückgeworfen haben. Das wirft die Frage nach möglichen weiteren militärischen Eingriffen auf. Das Weiße Haus hat den Bericht als inkorrekt zurückgewiesen.

Nach der Anhörung vor dem Ausschuss für Finanzdienstleistungen des US-Repräsentantenhauses am Vortag, redet Fed-Chairman Jerome Powell am Nachmittag vor dem Bankausschuss des US-Senats. Powell hatte am Dienstag die abwartende Haltung der US-Notenbank im Hinblick auf Zinssenkungen bekräftigt, ungeachtet der von Präsident Trump immer wieder geforderten deutlichen Zinssenkungen.

Die Nachrichtenlage bleibt insgesamt dünn. Die Talfahrt der Deutschen Post-DHL dürfte sich laut Händlern am Mittwoch fortsetzen. Grund ist die schwache Vorlage von FedEx. Die Aktie verlor nachbörslich in den USA über 5 Prozent. Grund ist der Ausblick: Die Gewinnprognose pro Aktie für das erste Quartal des neuen Fiskaljahres liegt bei 2,90 bis 3,50 Dollar und damit deutlich unter dem Konsens von 3,83 Dollar. Deutsche Post verlieren 1,2 Prozent.

Im Unterschied zu Autodoc läuft das IPO von Brainlab offenbar gut an. Das könnte auch an der relativ breiten Bookbuilding-Spanne liegen. Gezeichnet werden können die Aktien in einer Spanne zwischen 80 und 100 Euro. Die Erstnotiz ist für den 3. Juli geplant, was eine SDAX-Aufnahme im September ermöglicht. Auch ein Eintritt in den TecDAX erscheint aktuell realistisch. Bei Lang & Schwarz geht die Aktie im Grauen Markt mit 109 Euro um. Der Börsengang von Autodoc wurde dagegen abgesagt.

=== zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 5.305,26 +0,2% 8,19 +8,2% Stoxx-50 4.483,93 +0,2% 9,20 +3,9% DAX 23.644,02 +0,0% 2,44 +18,7% MDAX 30.077,35 +0,4% 119,79 +17,1% TecDAX 3.849,74 +0,4% 14,85 +12,2% SDAX 17.037,01 +0,7% 123,32 +23,4% CAC 7.634,04 +0,2% 18,05 +3,2% SMI 12.021,94 +0,3% 33,02 +3,3% ATX 4.366,49 +0,0% 0,98 +19,2% DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Di, 18:10 % YTD EUR/USD 1,1607 -0,0% 1,1611 1,1607 +12,1% EUR/JPY 168,59 +0,2% 168,20 168,21 +3,2% EUR/CHF 0,9335 -0,2% 0,9351 0,9346 -0,4% EUR/GBP 0,8514 -0,2% 0,8530 0,8527 +3,0% USD/JPY 145,25 +0,3% 144,81 144,93 -7,9% GBP/USD 1,3632 +0,1% 1,3613 1,3612 +8,8% USD/CNY 7,1627 +0,1% 7,1540 7,1575 -0,8% USD/CNH 7,1711 +0,1% 7,1647 7,1676 -2,3% AUS/USD 0,6504 +0,2% 0,6490 0,6496 +4,9% Bitcoin/USD 106.702,40 +0,6% 106.050,15 105.308,90 +12,2% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 65,57 64,37 +1,9% 1,20 -10,1% Brent/ICE 68,37 67,14 +1,8% 1,23 -9,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 3.334,13 3.320,85 +0,4% 13,28 +26,7% Silber 31,05 30,94 +0,4% 0,11 +11,0% Platin 1.141,32 1.137,22 +0,4% 4,10 +29,9% Kupfer 4,91 4,87 +0,8% 0,04 +18,7% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags (Angaben ohne Gewähr) ===

June 25, 2025 03:43 ET (07:43 GMT)

