© Foto: picture alliance/dpa | Wolfram Steinberg

Chinas Konkurrenz drückt Tesla in Europa weg - und Analysten halten die Aktie für "wahnsinnig" bewertet. Die Tesla-Verkäufe in Europa brechen ein: Im Mai gingen die Neuzulassungen gegenüber dem Vorjahr um 27,9 Prozent zurück, während der Markt für Elektrofahrzeuge insgesamt um 27,2 Prozent zulegte. Damit verliert Tesla den fünften Monat in Folge Marktanteile - zuletzt fiel der Anteil auf nur noch 1,2 Prozent. Der Rückgang trifft ausgerechnet zu einem Zeitpunkt, an dem chinesische Konkurrenten wie BYD ihren Marktanteil auf 5,9 Prozent verdoppeln konnten und das überarbeitete Model Y von Tesla offenbar keinen neuen Schwung bringt. BYD allein hat demnach fast so viele Autos zugelassen wie …