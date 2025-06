Die Auftragsflut hält an: Nordex sichert sich zwei neue Großaufträge aus Deutschland und der Türkei. An der Börse kommen die Neuigkeiten gut an: Die Aktie reagiert mit einem Kurssprung und setzt ihre Aufwärtsbewegung fort. Mit dem Sprung über den GD50 generierten die Papiere zudem ein neues Kaufsignal. Nordex sicherte sich einen umfangreichen Auftrag des deutschen Solarparkentwicklers UKA (Umweltgerechte Kraftanlagen GmbH & Co. KG). Dieser bestellte bestellte 64 Anlagen mit einer Gesamtleistung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...