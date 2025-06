München (ots) -- Geburtstagsspecial des Comedy-Klassikers aus dem Kölner Tanzbrunnen- Auf der Bühne stehen unter anderem Tony Bauer, Markus Krebs, Atze Schröder- "25 Jahre NightWash - Die große Happy Birthday Show", am 16. Juli um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und auf RTL+Was heute zu den erfolgreichsten Comedy-Formaten Deutschlands zählt, begann einst mit einem Mikrofon in einem Waschsalon am Brüsseler Platz: NightWash wird 25 Jahre alt - und das wird gefeiert! Am Freitag, den 27. Juni 2025, lädt das Kultformat zur großen Jubiläumsshow unter freiem Himmel in den Kölner Tanzbrunnen - mit einem hochkarätigen Line-Up aus 25 Jahren Comedy-Geschichte. "25 Jahre NightWash - Die große Happy Birthday Show" am 16. Juli um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und auf RTL+.Was als schräge Idee in einem Waschsalon am Brüsseler Platz begann, ist heute eine feste Größe der deutschen Comedy-Landschaft: NightWash feiert 25-jähriges Jubiläum! Anlässlich dessen kehrt das Kultformat mit einer ganz besonderen Ausgabe zurück - unter freiem Himmel im Kölner Tanzbrunnen. Zum runden Geburtstag geben sich zahlreiche Comedy-Größen und Publikumslieblinge aus einem Vierteljahrhundert NightWash-Geschichte die Ehre - für einen Abend voller Pointen, Premieren und Nostalgie.Ob im TV oder live: NightWash bietet Komik vom Feinsten und ist längst eine feste Institution in der deutschen Comedyszene. Seit Jahren dient das Format, bei dem sich erprobte und aufstrebende Comedians vor kleinem Publikum bewähren müssen, als Sprungbrett für Talente. Nicht wenige Comedy-Allstars standen bei NightWash am Anfang ihrer Karriere auf der Bühne. Zum großen Geburtstag geben sich deshalb viele prominente Gesichter aus der Szene die Ehre.Moderator Tony Bauer führt durch einen Abend voller Lacher und unvergesslicher Momente. Auf der Bühne stehen unter anderem Özcan Cosar, Markus Krebs, Atze Schröder, Herr Schröder, Bastian Bielendorfer, Mirja Boes und viele weitere."25 Jahre NightWash - Die große Happy Birthday Show", am 16. Juli um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und auf RTL+. Produziert wird das Format von Brainpool TV GmbH.Über "NightWash":"Nightwash" ist die Kult-Comedyshow aus dem Waschsalon! Das mit dem Deutschen Comedypreis als "Beste Stand Up Show" ausgezeichnete Showformat findet seit fast 25 Jahren regelmäßig in einem Kölner Waschsalon statt, ist deutschlandweit erfolgreich auf großer Live-Tour und nun wieder im TV zu sehen.Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100001974/100932908