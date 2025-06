Bei der Shell-Aktie ist derzeit viel in Bewegung. Die Ölpreise schwanken stark und das Gerücht hält sich hartnäckig, dass der Öl- und Gaskonzern seinen Wettbewerber BP übernehmen wird. Was ist dran und was bedeutet das für Anleger? Eine klare Absage Seit mehreren Wochen spekuliert die Börse über eine mögliche Megaübernahme auf dem Öl- und Gasmarkt. Der in den letzten Jahren deutlich wertvoller gewordenen Shell wird Interesse am Wettbewerber BP nachgesagt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...