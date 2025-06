NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BNP Paribas auf "Buy" mit einem Kursziel von 93 Euro belassen. Das Verhältnis von den Kosten zu den Einnahmen auf dem heimischen Markt für Privatkunden sei kaum konkurrenzfähig, schrieb Joseph Dickerson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Struktur des Geschäfts schränke kurzfristig ein Profitieren von steigenden Zinsen ein./rob/bek/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2025 / 04:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2025 / 04:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





ISIN: FR0000131104

