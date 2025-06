NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für EssilorLuxottica vor Halbjahreszahlen von 270 auf 267 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Chiara Battistini verpasste ihren Schätzungen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie nochmals einen Feinschliff wegen des Konjunkturumfelds, Währungsbewegungen und Branchenentwicklungen. Ihre Erwartungen an das operative Ergebnis (Ebit) sinken um bis zu fünf Prozent wegen Währungs- und Zolleffekten./rob/tih/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2025 / 18:28 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2025 / 18:28 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000121667

© 2025 dpa-AFX-Analyser