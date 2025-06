Mars, Incorporated, ein im Familienbesitz befindlicher weltweit führender Anbieter von Haustierpflege-, Snack- und Futterprodukten, und Kellanova (NYSE: K), ein führender, weltweit tätiger Anbieter von Snacks, international verfügbaren Getreideprodukten und Nudeln sowie Tiefkühlprodukten in Nordamerika, gaben heute bekannt, dass die US-amerikanische FTC (Federal Trade Commission) die Antitrust-Prüfung der von Mars geplanten Übernahme von Kellanova abgeschlossen hat.

Poul Weihrauch, CEO und Office of the President, Mars, Incorporated, sagte dazu: "Wir freuen uns sehr, dass die FTC die Prüfung der Transaktion abgeschlossen hat, ohne Bedingungen zu stellen oder Abhilfe zu verlangen. Die Transaktion hat nun alle bis auf eine der 28 erforderlichen aufsichtsbehördlichen Zustimmungen erhalten. Lediglich die Prüfung seitens der Europäischen Kommission steht noch aus. Damit sind wir der Vereinigung zweier kultiger Firmen mit einander ergänzenden Profilen und Portfolios wieder einen Schritt nähergekommen, um den Verbrauchern mehr Auswahl und Innovation zu bringen."

Steve Cahillane, Chairman, President und CEO, Kellanova, äußerte sich mit folgenden Worten: "Dies ist ein bedeutender Meilenstein auf unserem Weg zum Zusammenschluss von Mars Snacking und Kellanova. Wir sind weiterhin der Auffassung, dass es sich hierbei um eine spannende Gelegenheit handelt, ein breiter gefasstes, globales Snack-Geschäft auf die Beine zu stellen, das besser aufgestellt ist, um den sich wandelnden Anforderungen und Präferenzen der Verbraucher gerecht zu werden."

Angesichts des derzeitigen Standes der laufenden kartellrechtlichen Prüfung bei der Europäischen Kommission gehen Mars und Kellanova davon aus, dass die Transaktion gegen Ende des Jahres 2025 abgeschlossen wird, vorbehaltlich marktüblicher Abschlussbedingungen. Der genaue Zeitpunkt lässt sich zurzeit noch nicht sicher voraussagen.

Über Mars, Incorporated

Mars, Incorporated ist der Auffassung, dass die Welt, die wir uns für morgen wünschen, damit beginnt, wie wir heute unsere Geschäfte betreiben. Als weltweit tätiges, im Familienbesitz befindliches Unternehmen engagiert sich Mars für Transformation, Innovation und Weiterentwicklung, um die Welt positiv zu beeinflussen. Mit einem vielfältigen und wachsenden Portfolio von hochwertigen Snacks, Lebensmitteln und Haustierprodukten und Dienstleistungen beschäftigt das Unternehmen mehr als 150.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seine Jahresumsätze belaufen sich auf über 50 Milliarden USD, und wir produzieren einige der weltweit beliebtesten Marken, darunter Ben's Original CESAR Cocoavia DOVE EXTRA KIND M&M's SNICKERS PEDIGREE ROYAL CANIN und WHISKAS Wir schaffen eine bessere Welt für Haustiere durch unser globales Netz von Tierkliniken und diagnostischen Dienstleistungen einschließlich AniCura, BANFIELD BLUEPEARL Linnaeus und VCA unter Nutzung modernster Technologie, um bahnbrechende Programme auf der Basis von genetischem Gesundheits-Screening und DNA-Tests zu entwickeln.

Weitere Informationen über Mars erhalten Sie unter www.mars.com. Besuchen Sie uns auf Facebook, Instagram, LinkedIn und YouTube.

Über Kellanova

Kellanova (NYSE: K) ist ein führender Anbieter von weltweit verfügbaren Snacks, internationalen Getreideprodukten und Nudeln sowie Tiefkühlprodukten in Nordamerika mit einer mehr als 100-jährigen Unternehmensgeschichte. Mit einem vielfältigen Markenangebot, darunter Pringles Cheez-It Pop-Tarts Kellogg's Rice Krispies Treats RXBAR Eggo MorningStar Farms Special K Coco Pops und anderen besteht die Vision von Kellanova darin, das snack-orientierte Unternehmen mit der weltweit besten Performance zu werden und das volle Potenzial unserer verschiedenen Marken und passionierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu verwirklichen. Der Nettoumsatz des Unternehmens belief sich im Jahr 2023 auf 13 Milliarden USD.

Bei Kellanova sind wir bestrebt, den Tag durch unsere beliebten Lebensmittelmarken besser zu machen und sicherzustellen, dass alle Menschen einen Platz am Tisch finden. Wir engagieren uns für nachhaltige und gerechte Verfügbarkeit von Lebensmitteln, indem wir die Schnittpunkte von Hunger, Nachhaltigkeit, Wellness, Fairness, Vielfalt und Einbeziehung in Angriff nehmen. Unser Ziel besteht darin, für 4 Milliarden Menschen bis zum Ende des Jahres 2030 ein besseres Leben zu schaffen (gegenüber der Basislinie 2015). Weitere Informationen über unser Engagement, unseren Ansatz zur Verwirklichung dieser Ziele und unsere Methoden erhalten Sie auf unserer Website unter https://www.Kellanova.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung und alle damit verbundenen mündlichen Aussagen enthalten Aussagen, die "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995, Section 27A des Securities Act von 1933 und Section 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung darstellen, einschließlich Aussagen zu der geplanten Übernahme ("Fusion") von Kellanova (das "Unternehmen") durch Mars, Incorporated ("Mars"), zu aufsichtsbehördlichen Zustimmungen, dem erwarteten Zeitplan für den Abschluss der Fusion, den erwarteten Vorteilen und sonstigen Auswirkungen der Fusion, der Integration der beiden Unternehmen, dem kombinierten Geschäft in der Zukunft sowie aller sonstigen Aussagen zu den künftigen Erwartungen, Überzeugungen, Plänen, Zielen, finanziellen Bedingungen, Annahmen oder zukünftigen Ereignissen oder Leistungen, die keine historischen Fakten darstellen. Diese Informationen können Risiken und Unwägbarkeiten beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse maßgeblich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu diesen Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderen insbesondere: der Zeitplan für den Abschluss der Fusion und das Risiko, dass die Fusion nicht zum Abschluss gebracht wird oder das Eintreten eines Ereignisses, einer Veränderung oder sonstiger Umstände, die zur Beendigung der Fusionsvereinbarung führen könnten, darunter Umstände, dass eine Partei der anderen Partei eine Beendigungsentschädigung gemäß der Fusionsvereinbarung zahlen muss; das Risiko, dass die Abschlussbedingungen der Fusion nicht erfüllt oder aufgehoben werden; das Risiko, dass eine für die Fusion erforderliche staatliche oder aufsichtsbehördliche Zustimmung nicht eingeht oder nur vorbehaltlich unvorhergesehener Bedingungen eingeht; potenzielle Rechtsstreitigkeiten in Verbindung mit der Fusion oder sonstige unerwartete Kosten; gesetzgeberische, aufsichtsrechtliche und wirtschaftliche Entwicklungen; Risiken, dass die Fusion die aktuellen Pläne und Geschäftsbetriebe des Unternehmens stört; das Risiko, dass sich bestimmte Beschränkungen im Vorfeld der Fusion auf die Fähigkeit des Unternehmens auswirken, bestimmte Geschäftschancen wahrzunehmen oder strategische Transaktionen durchzuführen; die Ablenkung der Aufmerksamkeit der Geschäftsleitung durch transaktionsbedingte Fragen; die fortgesetzte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmitteln und Maßnahmen von Rating-Agenturen; das Risiko, dass sich Mitteilungen bezüglich der Fusion negativ auf den Marktpreis der Stammaktien des Unternehmens, seine Kredit-Ratings oder Betriebsergebnisse auswirken, sowie das Risiko, dass die geplante Transaktion und deren Ankündigung mit negativen Auswirkungen auf die Fähigkeit des Unternehmens verbunden ist, wichtige MitarbeiterInnen einzustellen oder zu binden, Kunden zu binden und Beziehungen mit Geschäftspartnern, Zulieferanten und Kunden aufrechtzuerhalten.

Alle Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, sollten als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden, die vom Unternehmen in gutem Glauben gemacht wurden und die sich in Bezug auf die Haftung als Safe Harbor qualifizieren, der durch den Private Securities Litigation Reform Act von 1995 eingeführt wurde. Wenn in dieser Mitteilung oder in anderen Dokumenten Wörter wie "voraussichtlich", "überzeugt sein", "schätzen", "erwarten", "Prognose", "Ziel", "beabsichtigen", "Absicht", "Plan", "projizieren", "anstreben", "Strategie", "anvisieren", "werden" und ähnliche Ausdrücke verwendet werden, sollten sie als Kennzeichnungen von zukunftsgerichteten Aussagen verstanden werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den Überzeugungen und Annahmen der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Aussagen und sind von Natur aus ungewiss. Solche zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens maßgeblich von den Darstellungen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Diese Risiken und Unwägbarkeiten sowie andere Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Darstellungen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, werden im Jahresbericht des Unternehmens auf Formblatt 10-K für das am 28. Dezember 2024 zu Ende gegangene Geschäftsjahr, der bei der United States Securities and Exchange Commission (der "SEC") eingereicht wurde, sowie in den Quartalsberichten auf Formblatt 10-Q, aktuellen Berichten auf Formblatt 8-K und anderen später bei der SEC eingereichten Unterlagen beschrieben. Das Unternehmen weist darauf hin, dass diese Aufzählung von Risiken und Faktoren nicht vollständig ist. Die Geschäftsleitung warnt davor, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen oder zukünftige Ergebnisse auf der Grundlage solcher Aussagen oder gegenwärtiger oder früherer Ertragsniveaus zu prognostizieren. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich nur auf das Datum dieser Mitteilung, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu ergänzen, um tatsächliche Ergebnisse, neue Informationen, zukünftige Ereignisse, Änderungen seiner Erwartungen oder andere Umstände widerzuspiegeln, die nach dem Datum, an dem die zukunftsgerichteten Aussagen gemacht wurden, eintreten, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

