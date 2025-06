Daten zu BRUKINSA, Sonrotoclax, BTK-CDAC und Kombinationstherapien, die den ungedeckten Bedarf von CLL-Patientengruppen umfassend adressieren

Vielversprechende neue Daten aus der Pipeline für Brust-, Lungen- und Magen-Darm-Krebs, darunter ein CDK4-Inhibitor, ein B7-H4-ADC und ein neuartiger PRMT5-Inhibitor

Spannende Phase der Pipeline mit 20 anstehenden Meilensteinen in den kommenden 18 Monaten

Im Rahmen einer vielbeachteten Präsentation für Investoren wird BeOne Medicines Ltd. (NASDAQ: ONC; HKEX: 06160; SSE: 688235), ein weltweit tätiges Onkologieunternehmen, heute auf seinem Investor R&D Day wichtige Fortschritte seiner branchenführenden Onkologie-Pipeline bekannt geben. Die Veranstaltung fällt in eine entscheidende Phase für das Unternehmen mit mehr als 40 klinischen und kommerziellen Produkten in der Entwicklung Ausdruck seiner Größe und seiner Ambitionen.

"Bei BeOne verfolgen wir ein einfaches, aber ehrgeiziges Ziel: Wir wollen das weltweit erste Onkologieunternehmen der nächsten Generation aufbauen", berichtet John V. Oyler, Mitbegründer, Chairman und CEO. "Was wir heute vorstellen, zeigt unsere Fortschritte auf diesem Weg und unser Versprechen für die Zukunft. Von unserer innovativen Forschungsplattform bis hin zu einer der vielfältigsten Pipelines in der Onkologie sind wir gut aufgestellt, um Patienten weltweit transformative Medikamente bereitzustellen und das schnell, in hoher Qualität und mit klarer Zielsetzung."

Das integrierte und lückenlose Forschungs- und Entwicklungsmodell von BeOne ist auf kompromisslose Effizienz ausgelegt. Der differenzierte Ansatz des Unternehmens die Verbindung von interner Forschung, die auf ungedeckte Patientenbedürfnisse fokussiert ist, paralleler Exploration in frühen Phasen zu niedrigen Mehrkosten und schneller Proof-of-Concept-Erstellung ermöglicht einen raschen Übergang vom Labor zur Klinik. Dank unserer weltweiten Eigenproduktion, einschließlich unseres Vorzeigestandorts in Hopewell, US-Bundesstaat New Jersey, verfolgen wir ein nachhaltiges Geschäftsmodell, das ganz auf Wettbewerbsvorteile ausgerichtet ist. Dieses stringente Modell hat eine Pipeline von mehr als 40 klinischen und kommerziellen Produkten hervorgebracht und ist damit eines der produktivsten der Branche. Um diese Forschungskapazitäten zu ergänzen, hat BeOne eine robuste globale Plattform für die klinische Entwicklung aufgebaut, auf der bisher mehr als 170 Studien in 40 Ländern durchgeführt und mehr als 25.000 Patienten angemeldet wurden.

Auf dem Gebiet der hämatologischen Krebserkrankungen stützt sich das Programm des Unternehmens auf seine vollständig in Eigenbesitz befindlichen Assets, darunter BRUKINSA (Zanubrutinib), ein kovalenter BTK-Inhibitor der zweiten Generation und Kernprodukt des Hämatologie-Portfolios, Sonrotoclax, ein potenziell erstklassiger BCL2-Inhibitor der nächsten Generation, und BGB-16673, ein BTK-CDAC. Neue klinische Daten aus der CaDAnCe-101-Studie bestätigen das vielversprechende Potenzial von BGB-16673, einem potenziellen First-in-Class-BTK-Degrader, für Patienten mit rezidivierten oder refraktären B-Zell-Malignomen, einschließlich chronischer lymphozytischer Leukämie (CLL). Erste Daten zeigen, dass die Kombination aus Sonrotoclax und BRUKINSA eine hohe Wirksamkeit und das Potenzial aufweist, eine erstklassige Therapie mit fester Behandlungsdauer für CLL und ein möglicher neuer Behandlungsstandard zu werden.

Im Bereich der soliden Tumoren treibt das Unternehmen neben seinem grundlegenden PD-1-Inhibitor TEVIMBRA (Tislelizumab-jsgr) mehrere zielgerichtete Modalitäten voran unter anderem den CDK4-Inhibitor BGB-43395, der eine klare pharmakodynamische Aktivität gezeigt hat. Voraussichtlich werden innerhalb der kommenden sechs bis zwölf Monate zulassungsrelevante Studien für die Behandlung von Brustkrebs aufgenommen.

Vielversprechende neue Daten für den B7-H4-ADC (BG-C9074) deuten auf eine potenzielle First-in-Class-Therapieoption für Patienten mit B7-H4-exprimierenden Tumoren hin, auch für solche, die die Auswahlkriterien nicht erfüllen. Außerdem legen erste Daten zu dem neuartigen PRMT5-Inhibitor ein günstiges Sicherheitsprofil und eine hohe Wirksamkeit nahe, was sein Differenzierungspotenzial im wettbewerbsintensiven Bereich der Lungenkrebsbehandlung weiter untermauert.

"Unser Forschungs- und Entwicklungsteam arbeitet mit Hochdruck", so Dr. Lai Wang, Global Head of R&D. "Mit mehr als 1.200 Forschern und über 3.700 Mitarbeitern in den Bereichen klinische Entwicklung und medizinische Angelegenheiten, die die Grenzen des Machbaren in der Onkologie verschieben, verfügen wir über die Infrastruktur, die Denkweise und die Fähigkeiten, um nachhaltige Innovationen zu liefern. Die Vielzahl an klinischen Meilensteinen, die wir in den kommenden Jahren erwarten, ist durchaus beeindruckend ebenso wie unsere Agilität bei der Umsetzung von Ideen in die Praxis."

Zu den Rednern des heutigen Events zählen das Führungsteam von BeOne, leitende Führungskräfte aus dem Bereich Forschung und Entwicklung und namhafte Meinungsführer, die facettenreiche Einblicke in die wissenschaftliche Strategie und die Dynamik der Umsetzung bieten werden. Der Live-Webcast beginnt um 8:30 Uhr US-Ostküstenzeit und ist abrufbar im Bereich "Investor Relations" auf der Website von BeOne, wo auch eine archivierte Version verfügbar sein wird.

Über BeOne

BeOne Medicines ist ein globales Onkologieunternehmen mit Sitz in der Schweiz, das innovative Therapien entdeckt und entwickelt, die für Krebspatienten weltweit erschwinglicher und zugänglicher sind. Mit einem Portfolio, das Hämatologie und solide Tumoren umfasst, treibt BeOne die Entwicklung seiner vielfältigen Pipeline neuartiger Therapeutika durch interne Kompetenzen und Kooperationen voran. Mit einem wachsenden globalen Team von mehr als 11.000 Mitarbeitern auf sechs Kontinenten hat sich das Unternehmen zum Ziel gesetzt, den Zugang zu Medikamenten für weitaus mehr Patienten, die diese benötigen, radikal zu verbessern.

Weitere Informationen über BeOne finden Sie unter www.beonemedicines.com und folgen Sie uns auf LinkedIn, X, Facebook und Instagram.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und anderer Bundeswertpapiergesetze, einschließlich Aussagen über den zukünftigen Erfolg der Pipeline-Assets von BeOne; die Fähigkeit von BeOne, Patienten weltweit schnell und in hoher Qualität transformative Medikamente bereitzustellen; die Produktivität der Pipeline von BeOne; die Fähigkeit der Vermögenswerte von BeOne, einen neuen Behandlungsstandard zu setzen; den Zeitpunkt für den Eintritt von BGB-43395 in Studien, die eine Zulassung ermöglichen; sowie die Pläne, Verpflichtungen, Bestrebungen und Ziele von BeOne unter der Überschrift "Über BeOne". Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener wichtiger Faktoren erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen. Diese Faktoren beinhalten die Fähigkeit von BeOne, die Wirksamkeit und Sicherheit seiner Wirkstoffkandidaten nachzuweisen, die klinischen Ergebnisse seiner Wirkstoffkandidaten, die möglicherweise die weitere Entwicklung oder die Marktzulassung nicht unterstützen, Maßnahmen der Aufsichtsbehörden, die sich auf die Einleitung, den Zeitplan und den Fortschritt der klinischen Studien und die Marktzulassung auswirken können; die Fähigkeit von BeOne, einen kommerziellen Erfolg für seine vermarkteten Medikamente und Wirkstoffkandidaten zu erzielen, falls diese zugelassen werden, die Fähigkeit von BeOne, den Schutz des geistigen Eigentums im Zusammenhang mit seinen Arzneimitteln und Technologien zu gewährleisten, BeOnes Abhängigkeit von Dritten bei der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Arzneimitteln und anderen Dienstleistungen, BeOnes begrenzte Erfahrung bei der Einholung von aufsichtsrechtlichen Zulassungen und der Vermarktung von pharmazeutischen Produkten sowie BeOnes Fähigkeit, zusätzliche Finanzmittel für den Geschäftsbetrieb und die Entwicklung seiner Wirkstoffkandidaten zu erhalten und die Rentabilität zu gewährleisten, sowie die Risiken, die im Abschnitt "Risk Factors" im jüngsten Quartalsbericht von BeOne auf Form 10-Q ausführlicher erläutert werden, sowie die Erörterung potenzieller Risiken, Unwägbarkeiten und anderer wichtiger Faktoren in den nachfolgenden Einreichungen von BeOne bei der U. S. Securities and Exchange Commission. Alle Informationen in dieser Pressemitteilung entsprechen dem Stand bei Herausgabe dieser Pressemitteilung. BeOne verpflichtet sich nicht dazu, diese Informationen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

