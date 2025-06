Tech is back. Die Rally von US-Technologiekonzernen wie Microsoft oder auch Nvidia setzt sich fort. Im gestrigen Handel markierte etwa die Aktie von Nvidia ein neues Rekordhoch (auf US-Dollar-Basis an der Heimatbörse in New York, in Euro gerechnet ist es noch ein Stück bis zu neuen Allzeithochs). Die Stimmung an den Märkten bleibt weiterhin gut. Bei den Tech-Werten kommt die anhaltende KI-Fantasie hinzu. So betonte etwa Kingsley Jones, Gründungspartner und CIO der Beratungsboutique Jevons Global, ...

