Mitteilung der Energiekontor AG:

Startschuss für Eigenparkprojekt Nartum im Landkreis Rotenburg

Die im General Standard gelistete Energiekontor AG ("Energiekontor"), einer der führenden deutschen Projektentwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks mit Sitz in Bremen, hat mit dem Windparkprojekt Nartum im Landkreis Rotenburg in Niedersachsen den Financial Close erreicht und das Projekt erfolgreich zur Baureife geführt. Der Windpark soll mit Inbetriebnahme in den Eigenbestand übernommen werden. Energiekontor erweitert sein Eigenparkportfolio ...

