Der DAX befindet sich am Freitag weiter kräftig im Aufwind. Das steckt dahinter. Außerdem im Fokus der Anleger: die Aktien von RTL nach der Sky-Übernahme, sowie die Papiere von Knorr-Bremse. Am deutschen Aktienmarkt wird am Freitag wohl eine starke Woche besiegelt. Der DAX kletterte in den Anfangsminuten bis auf knapp 23.867 Punkte und überbot damit sein bisheriges Wochenhoch, das im Zuge des Waffenstillstands zwischen Israel und dem Iran vom Dienstag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...