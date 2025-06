NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat EssilorLuxottica auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 245 Euro belassen. Die typischen Luxusgüterhersteller wie etwa LVMH generierten zwei Drittel ihrer Umsätze in US-Dollar und in an diesen gekoppelten Währungen, weshalb die jüngste Dollarschwäche für Gegenwind sorge, schrieb Luca Solca in einer am Freitag vorliegenden Brancheneinschätzung. Dagegen profitierten Swatch Group und Richemont vom starken Franken. Insgesamt sieht der Experte positive Branchenaussichten durch eine Erholung im zweiten Halbjahr. Für Burberry und LVMH konstatiert er Potenzial für eine Trendwende sowie durch Selbsthilfe-Maßnahmen./gl/nas



