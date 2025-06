München (ots) -Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft beeindruckt beim 93:73 im EM-Platzierungsspiel um die Ränge 5 bis 8 gegen die Türkei. Nach dem deutlichen, nie gefährdeten Sieg trifft Deutschland am Sonntag (live und kostenlos ab 13 Uhr) im Spiel um Platz 5 auf Tschechien. Mit einem weiteren Erfolg würde die DBB-Auswahl ihren 6. Platz bei der letzten EM noch toppen. Es wäre die beste Platzierung seit 28 Jahren.Leonie Fiebich, beste deutsche Werferin mit 18 Punkten, war nur mit dem 3. Viertel unzufrieden, aber sonst: "Der erste Schritt war aus dem schwierigen Spiel gegen Belgien rauszukommen, sich rauszuspielen. Alle Leute waren auf dem Scoreboard. Wir hatten Spaß zusammen und haben Lösungen gefunden. Das müssen wir mitnehmen in das nächste Spiel."Dramatische 3x3-WM Achtelfinale in der Mongolei: Das deutsche Männer-Team schlägt die Niederlande in den letzten Sekunden mit 19:18, trifft im Viertelfinale am Samstag auf die USA. Geplanter Spielbeginn ab 14.45 Uhr - live und kostenlos bei MagentaSport. "Ich habe ihnen nach dem Spiel gesagt, dass es das geilste Team ist. Für mich das geilste Team, das es jemals gab im 3x3. "Wir können alles schaffen mit diesem Team. Wir sind ein Team, das jeden schlagen kann", freut sich Fabian Giessmann, der selbst 9 Punkte erzielt. Die deutschen Frauen um Olympia-Siegerin Elisa Mevius sind nach dem 18:20 gegen Polen trotz grandiosem Endspurt ausgeschieden.Nachfolgend Clips und Stimmen der EM-Platzierungsrunde 5-8 der Frauen zwischen Deutschland und der Türkei. Plus deutschen Stimmen und Clips der deutschen Spiele bei der 3x3 WM. Bei Verwendung bitte MagentaSport als Quelle angeben. Deutschland kämpft am Sonntag gegen Tschechien um Platz 5 - live und kostenlos bei MagentaSport. Am Samstag laufen ab 11 Uhr die Viertelfinals bei der 3x3-WM, dann auch mit Deutschland vs USA.Basketball EM Frauen - Platzierungsrunde für die Ränge 5 bis 8: Deutschland - Türkei 93:73Ein erster Schritt Richtung Platz 5 ist geschafft! Die deutschen Basketball-Damen gewinnen ihr Duell in der Platzierungsrunde gegen die Türkei hochverdient mit 93:73. Im Spiel um Platz 5 gegen Tschechien kann das Team von Lisa Thomaidis die zweitbeste EM-Platzierung einer weiblichen DBB-Auswahl nach Bronze 1997 erreichen. Für die Türkei geht es um Platz 7 gegen Litauen.Die Schlusssekunden im Clip: clipro.tv/player?publishJobID=U0NicUNwRWRhRkxWNDBhcDdNYW5vajJMbWM1Z1ViZ2tzaVM1akxCNU13QT0=Leonie Fiebich, 18 Punkte für Deutschland: "Wir waren sehr solide bis auf das 3. Viertel. Das ist unser Problem. Gott sei Dank hatten wir so einen großen Vorsprung, dass uns das nicht tangiert hat. Für mich ist das der Fokus. Wenn man in die Halbzeit geht, atmet man gerne mal durch, aber dieser Refokus fehlt uns noch ein bisschen. Wir sind ein sehr junges Team mit nicht so viel Erfahrung auf diesem Niveau, deswegen wird das bestimmt noch. Manchmal bricht bei uns ein bisschen Panik aus, wenn wir keinen Weg finden zu scoren. Dann nehmen wir schnelle Würfe, die unkontrolliert sind. Dann kommt man in einen Teufelskreis. Das zu durchbrechen ist auf jeden Fall wichtig."Über das Spiel und Platz 5 gegen Tschechien. "Der erste Schritt war aus dem schwierigen Spiel gegen Belgien rauszukommen, sich rauszuspielen. Alle Leute waren auf dem Scoreboard. Wir hatten Spaß zusammen und haben Lösungen gefunden. Das müssen wir mitnehmen in das nächste Spiel." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=MlhQQjBaa2lYdTNRd0N1UWVyQlJxSVkyVWZvT3lwVDk2bEduQ29VME1pND0=Alexandra Wilke, 12 Punkte für Deutschland, über ihren Cut am Auge: "Das Auge ist noch ein bisschen verklebt. Ich darf es auch noch nicht waschen, aber dem Auge geht es super. Es ist nicht mehr so geschwollen und ich kann perfekt sehen."Über das Spiel. "Mein Ziel war es das Spiel schneller zu machen. Das haben wir uns auch als Team vorgenommen. Das hat vor allem am Anfang sehr gut funktioniert. Wir hatten sehr viele Räume und das haben wir gut ausgenutzt."Über die Stimmung. "Wir haben viel mit dem Team gemacht, sind Eis essen gegangen, raus aus dem Hotel. Das ist auch das Besondere an diesem Team, dass wir nach solchen Niederlagen zusammenhalten und wissen, es geht weiter." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=Q1lpcWZBYlZKQnFQblZOeVZLZDE4cXM3OUhBVnVuZXV2djkxQm45aHhFZz0=3x3 WM-Achtelfinale der Männer: Deutschland - Niederlande 19:18Mit einem starken Comeback-Sieg ziehen die deutschen 3x3-Basketballer ins WM-Viertelfinale ein. Mit 10:16 lag Deutschland bereits zurück, aber ein wahrer Sturmlauf zum Ende führte die Wende herbei. "Ich habe ihnen nach dem Spiel gesagt, dass es das geilste Team ist. Für mich das geilste Team, das es jemals gab im 3x3. Wir können noch so viel schaffen", freut sich Fabian Giessmann, der selbst 9 Punkte erzielt. Im Viertelfinale wartet die USA, die bislang noch ungeschlagen ist. Dennoch ist Giessmann sehr optimistisch. "Wir können alles schaffen mit diesem Team. Wir sind ein Team, das jeden schlagen kann."Die Highlights der Partie im Clip: clipro.tv/player?publishJobID=aERMeVVTMUkrSXVabnhtMWF5S0V4aG5ybVVpaVVuSmtlT2ltTmFwWXdOdz0=Fabian Giessmann, 9 Punkte für Deutschland: "Es war ein sehr verrücktes Spiel. Teamwork makes the dream work. Wir haben gut Defense gespielt, haben viel geredet und das war der Weg zum Sieg." Über das Viertelfinale für die USA. "Wird ein hartes Spiel. Gegen die Amerikaner haben wir schon in Wien gespielt. Jetzt wieder, hoffentlich mit dem gleichen Ergebnis. Wir können alles schaffen mit diesem Team. Wir sind ein Team, das jeden schlagen kann. Ich habe ihnen nach dem Spiel gesagt, dass es das geilste Team ist. Für mich das geilste Team, das es jemals gab im 3x3. Wir können noch so viel schaffen. Der Link zum Interview: https://cloud.thinxpool.de/s/KjBr6k9agEtMzsBMonster-Dunk von Sidi Beikame! Damit bringt er Deutschland kurz vor Schluss endgültig auf die Siegerstraße. Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=RjVxOHpRR3oxSXFQc1dzN1NITjFqNkk3RE1QNldaSHdzSGswczhQVTZUYz0=3x3-WM Achtelfinale der Frauen: Deutschland - Polen 18:20Medaillen-Traum geplatzt! Die deutschen 3x3-Frauen sind bei der WM in der Mongolei ausgeschieden. Im Achtelfinale gegen Polen unterliegt Deutschland mit 18:20. Auf Polen wartet nun Frankreich im Viertelfinale am Samstag. Die Highlights im Clip: clipro.tv/player?publishJobID=TTZnRFZCVmZDR3Axd01VeGlWWlJ0Z0dLUWxrTGc1TVpTRVpna1ovSCtlYz0=Elisa Mevius, Olympia-Siegerin: "Es war ein knappes Spiel. Trotzdem ein gutes Spiel als Team mit der Gesamtleistung. Offensiv lief alles ganz gut für uns. Defensiv haben wir ein paar Würfe frei gelassen und die wurden gemacht. Am Ende in der Defense ein paar mehr Hände hoch und ein bisschen besser verteidigen. Am Ende lernt man am meisten aus Niederlagen. Wir wachsen als Team daraus. Wir sind ein jüngeres Team, unerfahrener und haben viele neue Erfahrungen gesammelt." Der Link zum Interview: https://cloud.thinxpool.de/s/xCD4M7beNezsXg5Schönes Beispiel - Basketball in der Mongolei beim spektakulären Auftritt des WM-Gastgebers. In der Verlängerung ringen sie China buchstäblich mit 21:19 nieder und ziehen ins Viertelfinale ein, wo man auf die USA trifft.Die Fans drehen beimentscheidenden Korb völlig durch. Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=U1B5ME1UMWZyaW5heEN3UGtGWGYxTTkxWjJpYkExTmhIOFFzOTd0OWRrMD0=Basketball live bei MagentaSport - Programmüberblick:Frauen-EM live und kostenlos Platzierungsrunde plus HalbfinalsAlex Frisch kommentiert das deutsche Spiel, Expertin ist Ireti Amojo (EXP) und Jakob Lobach sorgt als Field Reporter vor Ort für die Interviews.Sonntag, 29. JuniAb 13.00Uhr Spiel um Platz 5: DEUTSCHLAND - TschechienAb 19.15 Uhr: Finale3x3-WM aus der Mongolei live und kostenlos:Samstag, 28. Juni:ab 11 Uhr: Viertelfinale u.a. mit DEUTSCHLAND - USA (Männer)Sonntag, 29. Juni:Ab 11. 00 Uhr: Halbfinale, Spiel um Platz 3 & FinalePressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/6064921