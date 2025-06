Im freundlichen Marktumfeld stechen am Freitagabend vor allem Werte aus der Fahrzeugbranche aus dem mit knapp 1,5 Prozent zulegenden DAX hervor. Die Porsche AG etwa führt den Leitindex mit einem Plus von 4,3 Prozent an, Lkw-Bauer Daimler Truck gewinnt rund vier Prozent. Ausschlaggebend für die Gewinne sind neue Hoffnungen im Zollstreit.Diese beruht auf mehreren Punkten:Einerseits haben sich China und die USA auf eine Einigung hinsichtlich der Zölle erzielt - wenngleich unter bestimmten Bedingungen. ...

