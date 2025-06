DJ XETRA-SCHLUSS/DAX steigt über 24.000 - RTL haussieren

DOW JONES--Der deutsche Aktienmarkt hat sich mit kräftigen Aufschlägen am Freitag ins Wochenende verabschiedet. Fortschritte bei den Zollgesprächen sowie neue Rekordhochs an Wall Street schoben den DAX um 1,6 Prozent auf 24.033 Punkte an, damit rückt das Allzeithoch bei 24.375 in Sichtweite. "Die Nachricht, dass zehn weitere Trade Deals kurz vor dem Abschluss stehen könnten, kommt auf dem Parkett gut an", so Thomas Altmann von QC Partners. Der Vermögensverwalter verwies darauf, dass der Handelskonflikt die Kursentwicklung in diesem Jahr zeitweise stark ausgebremst habe. "Weitere Deals könnten diesen Bremsklotz jetzt ein Stück weit beseitigen", so Altmann.

US-Handelsminister Howard Lutnick hatte gesagt, die USA hätten ein Handelsabkommen mit China erzielt und Abkommen mit zehn weiteren Handelspartnern stünden bevor. Unterdessen erklärte die EU, sie sei bereit für ein Handelsabkommen mit den USA. Lutnick sprach gegenüber Bloomberg von einem Rahmenvertrag: Demnach knickt die EU-Kommission vor den USA ein und opfert den Digital Markets Act dem Wohlergehen der Autokonzerne. BMW gewannen rund 5 Prozent, Mercedes-Benz 4,9 Prozent und Porsche AG 7,6 Prozent.

Nach den starken Aufschlägen vom Vortag kam es am Freitag bei Rüstungsaktien zu Gewinnmitnahmen. Das fundamentale Umfeld für den Sektor bleibt indes günstig. Für DAX-Schwergewicht Rheinmetall ging es 6,1 Prozent nach unten. Hensoldt verloren 4,8 Prozent und Renk 3,8 Prozent.

Mit der Übernahme von Sky Deutschland für 150 Millionen Euro schoss der RTL-Kurs um 16,3 Prozent nach oben. "Sky passt ins Produktportfolio und der Preis ist niedrig", sagte ein Händler. RTL werde damit konkurrenzfähiger im Streaming- und linearen TV-Bereich.

Adidas stiegen um 3,9 Prozent. Händler verwiesen auf die Steilvorlage von Nike, die nach ihrem Zwischenbericht um mehr als 15 Prozent an Wall Street nach oben sprangen. Im MDAX zogen Puma um 3 Prozent an. Nach einer negativen Studie durch die Citigroup gaben Knorr-Bremse um 2,2 Prozent nach.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 24.033,22 +1,6% +18,8% DAX-Future 24.172,00 +1,4% +17,5% XDAX 24.056,59 +1,4% +19,5% MDAX 30.357,94 +0,9% +17,6% TecDAX 3.873,34 +0,9% +12,4% SDAX 17.429,27 +1,6% +25,1% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 130,20 -38 YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Aktien Umsatz Vortag Aktien Vortag DAX 38 2 0 4.098,4 57,5 3.870,8 51,6 MDAX 41 9 0 595,2 26,5 463,7 20,1 TecDAX 25 4 1 911,7 15,7 904,7 16,1 SDAX 55 11 4 87,7 5,7 84,2 5,1 Umsätze in Millionen Euro bzw. Stück ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/cln

(END) Dow Jones Newswires

June 27, 2025 11:54 ET (15:54 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.