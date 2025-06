DJ MÄRKTE EUROPA/DAX schielt auf Rekordhoch - RTL haussieren

DOW JONES--Der europäische Aktienmarkt hat sich mit kräftigen Aufschlägen am Freitag ins Wochenende verabschiedet. Fortschritte bei den Zollgesprächen sowie neue Rekordhochs an Wall Street schoben den DAX um 1,6 Prozent auf 24.033 Punkte an, damit rückt das Allzeithoch bei 24.375 in Sichtweite. Der Euro-Stoxx-50 schloss ebenfalls 1,6 Prozent höher. "Die Nachricht, dass zehn weitere Trade Deals kurz vor dem Abschluss stehen könnten, kommt auf dem Parkett gut an", so Thomas Altmann von QC Partners. Der Vermögensverwalter verwies darauf, dass der Handelskonflikt die Kursentwicklung in diesem Jahr zeitweise stark ausgebremst habe. "Weitere Deals könnten diesen Bremsklotz jetzt ein Stück weit beseitigen", so Altmann.

Nach den starken Aufschlägen vom Vortag kam es am Freitag bei Rüstungsaktien zu Gewinnmitnahmen. Das fundamentale Umfeld für den Sektor bleibt indes günstig. Für DAX-Schwergewicht Rheinmetall ging es 6,1 Prozent nach unten. Hensoldt verloren 4,8 Prozent und Renk 3,8 Prozent. An der Börse Mailand gaben Leonardo um 3,2 Prozent nach.

Mit der Übernahme von Sky Deutschland für 150 Millionen Euro schoss der RTL-Kurs um 16,3 Prozent nach oben. "Sky passt ins Produktportfolio und der Preis ist niedrig", sagte ein Händler. RTL werde damit konkurrenzfähiger im Streaming- und linearen TV-Bereich.

Nike-Vorgaben heben Adidas

Adidas stiegen um 3,9 Prozent. Händler verwiesen auf die Steilvorlage von Nike, die nach ihrem Zwischenbericht um mehr als 15 Prozent an Wall Street nach oben sprangen. Im MDAX zogen Puma um 3 Prozent an. Nach einer negativen Studie durch die Citigroup gaben Knorr-Bremse um 2,2 Prozent nach.

Die Aktien von Schneider Electric schlossen 6,5 Prozent höher. "KI-Infrastruktur ist mal wieder ein großes Thema nach dem Allzeithoch von Nvidia gestern", sagte ein Händler. So werde bei Schneider aktuell wieder die Nachricht über die Kooperation mit Nvidia beim Ausbau von Datenzentren herumgereicht, die eigentlich schon von der Nvidia-GTC-Konferenz stamme. Auch andere Branchenwerte zu Datenzentren und Infrastruktur wie ABB (+4,3%) zogen daher an, Siemens Energy schlossen 2,8 Prozent fester.

Campari rückten mit dem Verkauf der Marken Cinzano und Frattina nur leicht um 0,3 Prozent vor. Dem Spirituosenhersteller fließen zwar 100 Millionen Euro in bar zu. Die industrielle Logik erschließe sich aber nicht ganz, da das Marken-Image von Cinzano gut zu Campari passe, kommentierte ein Händler. Allerdings sei der Umsatzanteil nur im niedrigen einstelligen Prozentbereich gewesen, Campari wolle sich auf stärkere Marken wie Aperol konzentrieren. Gut sei, das Cinzano italienisch bleibe, da es an die Caffo Group gehe.

=== Index Schluss Entwicklung in % Seit Jahresbeginn* Euro-Stoxx-50 5.325,64 +1,6% +7,1% Stoxx-50 4.472,14 +1,2% +2,6% Stoxx-600 543,63 +1,1% +5,9% XETRA-DAX 24.033,22 +1,6% +18,8% CAC-40 Paris 7.691,55 +1,8% +2,4% AEX Amsterdam 920,14 +1,0% +3,6% ATHEX-20 Athen 4.704,03 -0,3% +32,2% BEL-20 Bruessel 4.509,03 +0,9% +4,8% BUX Budapest 97.975,30 +0,3% +23,2% OMXH-25 Helsinki 4.797,70 +1,2% +9,8% OMXC-20 Kopenhagen 1.743,35 +1,1% -18,0% PSI 20 Lissabon 7.523,59 +1,2% +16,5% IBEX-35 Madrid 13.969,00 +1,1% +19,2% OBX Oslo 1.525,98 +0,6% +14,0% PX Prag 2.135,36 +0,3% +21,0% OMXS-30 Stockholm 2.506,17 +2,3% -1,3% WIG-20 Warschau 2.815,66 +0,1% +28,3% ATX Wien 4.418,88 +1,4% +19,0% SMI Zuerich 11.980,38 +0,8% +2,4% *bezogen auf Vortagesschluss DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Do, 18:12 % YTD EUR/USD 1,1724 +0,2% 1,1698 1,1719 +12,9% EUR/JPY 169,67 +0,4% 168,92 169,09 +3,7% EUR/CHF 0,9365 +0,1% 0,9360 0,9362 -0,3% EUR/GBP 0,8546 +0,3% 0,8521 0,8524 +2,9% USD/JPY 144,73 +0,2% 144,38 144,29 -8,2% GBP/USD 1,3719 -0,1% 1,3729 1,3748 +9,7% USD/CNY 7,1658 +0,1% 7,1560 7,1572 -0,7% USD/CNH 7,1711 +0,1% 7,1624 7,1609 -2,4% AUS/USD 0,6534 -0,2% 0,6546 0,6554 +5,8% Bitcoin/USD 107.414,70 +0,3% 107.099,40 107.232,05 +13,2% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 65,02 65,24 -0,3% -0,22 -9,3% Brent/ICE 67,43 67,73 -0,4% -0,30 -11,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 3.275,21 3.328,03 -1,6% -52,82 +26,8% Silber 30,80 31,35 -1,8% -0,55 +12,3% Platin 1.144,97 1.215,04 -5,8% -70,07 +38,7% Kupfer 5,06 5,07 -0,1% 0,00 +23,0% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags (Angaben ohne Gewaehr) ===

