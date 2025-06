EQS-News: GFT Technologies SE / Schlagwort(e): Kooperation/Vereinbarung

GFT und NEURA Robotics schließen strategische Partnerschaft zur Entwicklung zukunftsweisender Software für physische KI



30.06.2025 / 08:50 CET/CEST

GFT bringt umfassende KI- und Datenkompetenz in die kognitive Robotik ein Stuttgart, 30. Juni 2025 - GFT Technologies wurde von NEURA Robotics als strategischer Partner für die Entwicklung der Softwareplattform ausgewählt, die die nächste Generation physischer KI antreibt. Dies unterstreicht die technologische Stärke von GFT und markiert den Einstieg in eine der dynamischsten Industrien des Jahrzehnts. NEURA Robotics ist ein globaler Pionier im Bereich der kognitiven Robotik. Das Unternehmen entwickelt intelligente Maschinen, die in realen Umgebungen lernen, sich anpassen und autonom handeln. GFT hat gemeinsam mit NEURA Robotics bereits eine zukunftsweisende Softwareplattform entwickelt. Mit tiefem Know-how in Daten, KI und Hochleistungsarchitektur ist GFT der ideale Partner, um die Brücke zwischen digitaler Intelligenz und physischer Aktion zu schlagen. "Dass NEURA Robotics GFT als strategischen Partner gewählt hat, unterstreicht unsere technologische Führungsrolle bei modernen Softwareplattformen", sagte Marco Santos, Global CEO von GFT. "Wir bringen unsere Kernkompetenzen in den Bereichen KI-Software und digitale Plattformen in die Robotik ein und erweitern damit unsere Strategie einer verantwortungsvollen KI-Orientierung auf einen Sektor, der die Industrie und das tägliche Leben gleichermaßen verändern wird: Robotik und physische KI." "Mit GFT haben wir einen strategischen Partner gefunden, der unsere Vision teilt, kognitive Robotik in die Praxis umzusetzen. Das fundierte technologische Know-how und die langjährige Erfahrung in der KI-Softwareentwicklung sowie in komplexen und stark regulierten Branchen helfen uns, die Lücke zwischen KI-Erkenntnissen und physischer Umsetzung zu schließen und damit den Grundstein für eine neue Ära intelligenter Maschinen zu legen", so David Reger, Gründer und CEO von NEURA Robotics. Diese Partnerschaft stärkt nicht nur die Position von GFT als globalem Innovationsführer, sondern eröffnet auch neue Wachstumschancen im boomenden Robotikmarkt. David Reger, Gründer und CEO von NEURA Robotics und Marco Santos, Global CEO von GFT. Quelle: NEURA Robotics

Presse GFT

Dr. Markus Müller

Group Public Relations

GFT Technologies SE

Schelmenwasenstraße 34

70567 Stuttgart

Deutschland

+49 711 62042-344

markus.j.mueller@gft.com



Presse NEURA Robotics

Jasmin Weber

Agentur FRAUWENK

+49 160-93427954

neurarobotics@frauwenk.de

Investoren GFT

Andreas Herzog

Investor Relations

GFT Technologies SE

Schelmenwasenstraße 34

70567 Stuttgart

Deutschland

+49 711 62042-383

Andreas.Herzog@gft.com

Über GFT GFT Technologies ist ein verantwortungsvolles, KI-zentriertes globales Unternehmen im Bereich der digitalen Transformation. Wir konzipieren fortschrittliche Lösungen für die Daten- und KI-Transformation, modernisieren Technologie-Infrastrukturen und entwickeln Kernsysteme der nächsten Generation für führende Banken, Versicherungen, Industrie- und Robotik-Unternehmen. In enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden verschieben wir Grenzen, um ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Mit fundierter Branchenexpertise, modernsten Technologien und einem starken Partnernetzwerk bietet GFT verantwortungsvolle, KI-zentrierte Lösungen, die technologische Exzellenz mit hoher Liefer- und Kosteneffizienz vereinen. Das macht uns zu einem verlässlichen Partner für nachhaltigen Geschäftserfolg. Mit über 12.000 Technologie-Expertinnen und -Experten sind wir in mehr als 20 Ländern weltweit tätig und bieten Karrieremöglichkeiten im Bereich führender Software-Innovationen. Die GFT Technologies SE (GFT-XE) ist im SDAX der Deutschen Börse notiert. Let's Go Beyond_ www.gft.com/de www.gft.com/de/de/blog www.linkedin.com/company/gft-technologies x.com/gft_de Über NEURA Robotics NEURA Robotics wurde 2019 von David Reger gegründet, um relevante Innovationslücken zu schließen und das Zeitalter der kognitiven Robotik zu begründen. Die vielfach preisgekrönten Innovatoren aus Metzingen verfolgen über die gesamte Produktpalette hinweg - von Industrie- bis Haushaltsroboter - einen strikten "One-Device"-Ansatz. Dahinter verbirgt sich die Idee vom Smartphone mit Armen und Beinen, das sämtliche zentrale Komponenten und Sensoren für physische künstliche Intelligenz in einem Gerät vereint. Mit dem "Neuraverse" schafft das Unternehmen die Voraussetzung für den iPhone-Moment in der Robotik und schließt die Lücke zwischen Technologie und Menschlichkeit. Grundlegende kognitive Fähigkeiten, Sicherheits- und Betriebsystem sowie eine partneroffene Entwicklungsumgebung ermöglichen die Skalierung von Robotik-Anwendungen in nie dagewesener Form. Ein wachsendes Angebot von Apps und autonomes Lernen eröffnen Robotern jeglicher Bauform ein weites Einsatzfeld im gesellschaftlichen Alltag sowie bisher unerreichte Flexibilität und Kosteneffizienz in der Automatisierung. Das um NEURA entstehende Robotics Hub zieht viele internationale Marktführer an. So hat NEURA Robotics Partnerschaften mit Kawasaki Robotics, Omron Robotics and Safety Technologies, Delta Electronics und anderen führenden Herstellern etabliert. Alle für diesen Erfolg erforderlichen Innovationen und technologischen Komponenten, einschließlich der KI, werden von NEURA Robotics selbst entwickelt. Dadurch konnten neue Maßstäbe bei physischer KI, Präzision und Sicherheit gesetzt werden. Kognitive Roboter von NEURA können sehen, hören und haben einen Tastsinn. Sie handeln völlig autonom und lernen aus Erfahrung. Zur Automatica 2025 präsentiert NEURA die dritte Generation des humanoiden Allzweckroboters 4NE1. Zudem bringt NEURA mit MiPA den weltweit ersten kognitiven Haushalts- und Serviceroboter auf den Markt. Weitere Informationen unter: https://neura-robotics.com und https://davidreger.com



