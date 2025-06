DJ PTA-News: Deutsche Effecten- und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG: DEWB veröffentlicht Geschäftsbericht 2024

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Deutsche Effecten- und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG: DEWB veröffentlicht Geschäftsbericht 2024

Jena (pta000/30.06.2025/09:00 UTC+2)

• Operatives Ergebnis (EBIT) deutlich verbessert auf -0,1 Millionen Euro (2023: -0,7 Millionen Euro) • Wertansatz des DEWB-Beteiligungsportfolios zum Bilanzstichtag 2024 bei 30,6 Millionen Euro (31.12.2023: 30,9

Millionen Euro) • Eigenkapital je Aktie in Höhe von 0,80 Euro (31. Dezember 2023: 0,89 Euro)

Jena, 30. Juni 2025 - Die Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG (DEWB) hat heute ihren Bericht über das Geschäftsjahr 2024 veröffentlicht. Aufgrund der im Berichtsjahr weiterhin anhaltenden Investorenzurückhaltung und der unverändert niedrigen Bewertungsniveaus in dem von der DEWB adressierten technologieorientierten Small-Cap-Segment wurden die für 2024 angestrebten Verkaufstransaktionen mit Ausnahme eines Teilexits bei der Beteiligung nextmarkets AG nicht umgesetzt.

"Als spezialisierte Beteiligungsgesellschaft mit Fokus auf innovative Geschäftsmodelle im Fintech-Sektor agieren wir in einem dynamischen, aber auch volatilen Markt. Zwar zeigte sich das Kapitalmarktumfeld im Berichtsjahr insgesamt stabil, das für uns maßgebliche Fintech-Segment erholt sich jedoch seit dem Einbruch nach den Hochjahren 2020 und 2021 bisher nur zögerlich", kommentiert Bertram Köhler, CEO der DEWB.

Auf der Exitseite realisierte die DEWB im Geschäftsjahr 2024 im Wesentlichen nur einen Teilverkauf der Beteiligung nextmarkets AG. Hierbei generierte die Gesellschaft einen Ertrag in Höhe von 0,4 Millionen Euro. Insgesamt erzielte die DEWB im Berichtsjahr sonstige betriebliche Erträge in Höhe von 0,8 Millionen Euro (2023: 0,3 Millionen Euro). Nach Strukturkosten weist die DEWB ein deutlich verbessertes operatives Ergebnis (EBIT) von -0,1 Millionen Euro (2023: -0,7 Millionen Euro) aus. Mit einem infolge von 0,4 Millionen Euro an Wertberichtigungen auf -1,5 Millionen Euro gesunkenen Finanzergebnis (2023: -0,9 Millionen Euro) hat sich das Nachsteuerergebnis leicht auf -1,5 Millionen Euro (2023: -1,6 Millionen Euro) verbessert. Das Eigenkapital je Aktie reduzierte sich entsprechend zum Bilanzstichtag 2024 auf 0,80 Euro (31. Dezember 2023: 0,89 Euro).

Das Portfolio der DEWB zählt zum 31. Dezember 2024 im Wesentlichen sechs operativ tätige Beteiligungen. Kernbeteiligung ist weiterhin die LAIQON AG, die ihre operativen Finanzkennzahlen im Geschäftsjahr 2024 deutlich verbessert hat und die ihre Wachstumsstrategie u. a. mit einer Kooperation mit Union Investment - dem zweitgrößten deutschen Asset Manager - weiter konsequent umsetzt. Dabei war der Einstieg der Hamburger Joachim Herz Stiftung - einer der größten deutschen Privatstiftungen - als zusätzlicher Ankeraktionär bei LAIQON ein weiterer strategischer Meilenstein. Der Wertansatz des gesamten DEWB-Beteiligungsportfolios lag zum Bilanzstichtag 2024 bei 30,6 Millionen Euro (31. Dezember 2023: 30,9 Millionen Euro).

Für das Geschäftsjahr 2025 plant die DEWB, wieder auf der Exit- als auch auf der Beteiligungsseite aktiv zu werden. "Im Zentrum unserer weiteren Arbeit stehen die fokussierte Weiterentwicklung und langfristige Wertsteigerung unseres Portfolios. Trotz der inzwischen dreijährigen Durststrecke im Fintech-Segment bleiben wir vom Potenzial des DEWB-Portfolios und der langfristigen Attraktivität unseres Geschäftsmodels überzeugt. Und das große Interesse an unserer Wandelanleihe 2025/2030 und die Überzeichnung der Emission zeigen klar, dass auch unsere Investoren an die Potenziale der DEWB und unseres Beteiligungsportfolios, insbesondere der Kernbeteiligung LAIQON, glauben. Eine erste Verbesserung des Sentiments in den von uns adressierten Märkten lässt sich an der sehr guten Entwicklung unserer auf pre-IPO Tech-Unternehmen spezialisierten Beteiligung Stableton erkennen, die im aktuellen Geschäftsjahr mit zunehmendem Investoreninteresse und steigenden Bewertungen einen deutlichen Wachstumsschub insbesondere beim verwalteten Vermögen und bei den umgesetzten Transaktionen zeigt", so Marco Scheidler, CFO der DEWB.

Der heute veröffentlichte Geschäftsbericht 2024 steht auf der Website der DEWB unter www.dewb.de zum Download zur Verfügung.

Über DEWB

Die Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG (DEWB AG, WKN: 804100 / ISIN: DE0008041005) ist eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft, die ihren Investitionsfokus auf das Asset Management und Geschäftsmodelle legt, die entscheidend zur Digitalisierung dieses Wirtschaftszweiges beitragen. Die DEWB hat in den vergangenen 25 Jahren über 390 Millionen Euro in 65 Unternehmen investiert und mit 51 Exits, darunter neun Börsengänge, mehr als 520 Millionen Euro realisiert. Mit ihrer über 200-jährigen Unternehmensgeschichte steht die DEWB für Kontinuität im Kapitalmarkt. Aufbauend auf dieser Erfahrung und einem Gespür für zukunftsweisende Entwicklungen unterstützt die DEWB ihre Beteiligungen mit Kapital, Expertise in der Unternehmensentwicklung und ihrem weitgespannten Experten-Netzwerk.

Kontakt:

Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG (DEWB)

Marco Scheidler

Vorstand

T: +49 (0)3641 31000-30

E-Mail: ir@dewb.de

www.dewb.de

(Ende)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aussender: Deutsche Effecten- und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG Semmelweisstrasse 4 07743 Jena Deutschland Ansprechpartner: Marco Scheidler Tel.: +49 3641 31000-30 E-Mail: ms@dewb.de Website: dewb.de ISIN(s): DE0008041005 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Berlin, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate

[ source: https://www.pressetext.com/news/1751266800733 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

June 30, 2025 03:00 ET (07:00 GMT)