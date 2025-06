Mitteilung der Mutares SE & Co. KGaA:

Mutares bringt Terranor Group AB (publ) an den Nasdaq First North Growth Market in Stockholm

- Notierungsaufnahme der Terranor Group AB (publ) am Nasdaq First North Growth Market in Stockholm

- Einer der führenden Anbieter von Betriebs- und Wartungsdienstleistungen mit einem Umsatz von ca. EUR 285 Mio. (SEK 3.147 Mio.) im Jahr 2024

- Erfolgreiche Turnaround-Strategie von Mutares seit der Gründung der Terranor Group AB (publ) als eigenständiges Unternehmen im Jahr 2020/2021

- Mutares veräußert 25 % der Aktien und bleibt weiterhin Mehrheitsaktionär mit einem Anteil von 75 %

Die Terranor Group AB (publ) (ISIN: SE0025159023, Ticker-Symbol TERNOR) ("Terranor"), ein Portfoliounternehmen der Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) ("Mutares"), feierte heute ihr Börsendebüt am Nasdaq First North Growth Market in Stockholm, Schweden. Der erste Kurs lag bei SEK 20,00 je Aktie. Dies ...

