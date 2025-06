Die Mutares SE & Co. KGaA hat mit der Börsennotierung der Terranor Group AB am Nasdaq First North Growth Market in Stockholm einen Teilerfolg bei der Veräußerung eines Portfoliounternehmens erzielt. Der erste Kurs der Terranor-Aktie wurde mit 20 Schwedischen Kronen festgestellt. Das entspricht einem Unternehmenswert von rund 36 Millionen ...

