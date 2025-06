DJ Funding Circle Holdings plc: POS-Transaction in Own Shares

Funding Circle Holdings plc (FCH) Funding Circle Holdings plc: POS-Transaction in Own Shares 30-Jun-2025 / 16:54 GMT/BST =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- LEI: 2138003EK6UAINBBUS19 30 June 2025 Funding Circle Holdings plc Transaction in own shares The Company has today purchased for cancellation the following number of Ordinary Shares on the London Stock Exchange from Investec Bank plc ("Investec") as part of its buy-back announced on 15 May 2025: Date of purchase: 30 June 2025 Number of ordinary shares purchased: 68,786 Highest price paid per share: 129.60p Lowest price paid per share: 126.60p Volume weighted average price paid per share: 128.5389p

The Company intends to cancel all of the purchased Ordinary Shares.

Following the cancellation of the repurchased shares, the Company's issued share capital will consist of 310,990,125 Ordinary Shares with voting rights.

There are no ordinary shares held in Treasury.

The above figure (310,990,125) may be used by shareholders (and others with notification obligations) as the denominator for the calculation by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), as it forms part of Retained EU Law as defined in the European Union (Withdrawal) Act 2018, the table below contains detailed information of the individual trades made by Investec as part of the Share Buyback Programme.

Aggregate information:

Venue Volume-weighted average price (pence per share) Aggregated volume LSE 128.5389p 68,786

Individual information:

Number of ordinary shares Transaction price (GBp Time of transaction (UK Transaction reference Trading venue purchased share) Time) number 608 126.60 08:34:32 00342423467TRLO1 XLON 104 126.60 08:35:02 00342423688TRLO1 XLON 615 127.00 08:36:16 00342424199TRLO1 XLON 582 127.40 08:58:45 00342432925TRLO1 XLON 603 127.20 08:58:58 00342432986TRLO1 XLON 603 127.40 08:58:58 00342432987TRLO1 XLON 87 127.40 08:59:38 00342433318TRLO1 XLON 580 127.40 08:59:56 00342433400TRLO1 XLON 51 127.60 09:04:21 00342435292TRLO1 XLON 606 127.40 09:05:36 00342435748TRLO1 XLON 606 127.60 09:05:36 00342435749TRLO1 XLON 626 127.20 10:05:04 00342486637TRLO1 XLON 300 127.00 10:05:38 00342487229TRLO1 XLON 100 127.20 10:12:54 00342496041TRLO1 XLON 611 127.20 10:13:31 00342496885TRLO1 XLON 596 127.40 10:37:26 00342538362TRLO1 XLON 585 127.60 10:43:06 00342553801TRLO1 XLON 585 127.80 10:43:06 00342553802TRLO1 XLON 585 127.40 10:43:11 00342554024TRLO1 XLON 629 127.40 10:43:19 00342554582TRLO1 XLON 626 127.20 10:44:29 00342557554TRLO1 XLON 1156 127.00 10:46:48 00342563889TRLO1 XLON 242 127.00 10:46:48 00342563890TRLO1 XLON 226 127.00 10:46:48 00342563891TRLO1 XLON 212 127.00 10:46:48 00342563892TRLO1 XLON 158 127.00 10:46:48 00342563893TRLO1 XLON 212 127.00 10:46:48 00342563894TRLO1 XLON 591 126.60 10:46:49 00342563964TRLO1 XLON 152 127.20 10:59:30 00342591080TRLO1 XLON 102 127.20 10:59:30 00342591081TRLO1 XLON 1101 127.20 10:59:30 00342591082TRLO1 XLON 861 127.20 10:59:30 00342591083TRLO1 XLON 225 127.20 10:59:30 00342591084TRLO1 XLON 98 127.20 10:59:35 00342591128TRLO1 XLON 219 127.20 10:59:35 00342591129TRLO1 XLON 210 127.20 10:59:35 00342591130TRLO1 XLON 583 127.40 11:19:37 00342592032TRLO1 XLON 584 128.40 12:16:44 00342595120TRLO1 XLON 585 128.40 12:16:44 00342595121TRLO1 XLON 607 128.80 12:31:52 00342595678TRLO1 XLON 100 128.80 12:31:52 00342595679TRLO1 XLON 331 128.80 12:32:00 00342595687TRLO1 XLON 609 128.80 12:32:17 00342595692TRLO1 XLON 446 129.00 12:40:12 00342595961TRLO1 XLON 1271 129.00 12:40:12 00342595962TRLO1 XLON 609 128.80 12:40:12 00342595963TRLO1 XLON 237 129.00 12:47:52 00342596148TRLO1 XLON 69 129.00 12:47:52 00342596149TRLO1 XLON 533 129.40 13:07:52 00342596693TRLO1 XLON 916 129.40 13:07:52 00342596694TRLO1 XLON 225 129.40 13:07:52 00342596695TRLO1 XLON 229 129.40 13:07:52 00342596696TRLO1 XLON 218 129.40 13:07:52 00342596697TRLO1 XLON 1191 129.00 13:08:07 00342596708TRLO1 XLON 598 129.00 13:18:15 00342597021TRLO1 XLON 960 129.40 14:00:12 00342598008TRLO1 XLON 1039 129.40 14:00:12 00342598009TRLO1 XLON 218 129.60 14:03:04 00342598101TRLO1 XLON 211 129.60 14:03:04 00342598102TRLO1 XLON 242 129.60 14:03:04 00342598103TRLO1 XLON 610 129.20 14:03:39 00342598121TRLO1 XLON 626 129.00 14:04:03 00342598133TRLO1 XLON 595 128.80 14:07:21 00342598257TRLO1 XLON 582 128.60 14:12:05 00342598370TRLO1 XLON 621 128.40 14:16:01 00342598481TRLO1 XLON 1083 128.40 14:16:10 00342598482TRLO1 XLON 158 128.40 14:16:10 00342598483TRLO1 XLON 295 128.20 14:25:15 00342598811TRLO1 XLON 337 128.20 14:25:15 00342598812TRLO1 XLON 586 128.20 14:30:17 00342599021TRLO1 XLON 113 128.00 14:31:48 00342599129TRLO1 XLON 472 128.00 14:31:48 00342599130TRLO1 XLON 583 128.00 14:32:53 00342599254TRLO1 XLON 4 127.80 14:33:01 00342599267TRLO1 XLON 586 127.80 14:33:01 00342599268TRLO1 XLON 235 127.80 14:33:01 00342599269TRLO1 XLON 540 127.80 14:33:01 00342599270TRLO1 XLON 476 128.20 14:41:43 00342599675TRLO1 XLON 751 128.40 14:43:32 00342599772TRLO1 XLON 1097 128.40 14:43:32 00342599773TRLO1 XLON 600 128.20 14:44:43 00342599808TRLO1 XLON 96 128.00 14:44:45 00342599810TRLO1 XLON 507 128.00 14:44:56 00342599823TRLO1 XLON 96 128.00 14:44:56 00342599824TRLO1 XLON 51 128.20 14:50:04 00342600044TRLO1 XLON 223 128.20 14:50:04 00342600045TRLO1 XLON 228 128.20 14:50:04 00342600046TRLO1 XLON 605 128.00 14:50:40 00342600073TRLO1 XLON 235 128.20 14:50:40 00342600074TRLO1 XLON 226 128.20 14:50:40 00342600075TRLO1 XLON 242 128.20 14:50:40 00342600076TRLO1 XLON 237 128.20 14:50:40 00342600077TRLO1 XLON 6 128.20 14:50:51 00342600098TRLO1 XLON 2 128.20 14:52:32 00342600178TRLO1 XLON 379 128.40 15:01:53 00342600763TRLO1 XLON 205 128.40 15:01:53 00342600764TRLO1 XLON 4 128.40 15:02:01 00342600769TRLO1 XLON 239 128.40 15:02:01 00342600770TRLO1 XLON 243 128.60 15:03:34 00342600862TRLO1 XLON 212 128.60 15:03:34 00342600863TRLO1 XLON 207 128.60 15:03:34 00342600864TRLO1 XLON 590 128.40 15:05:23 00342600933TRLO1 XLON 579 128.80 15:22:52 00342601860TRLO1 XLON 861 128.80 15:22:52 00342601861TRLO1 XLON 572 128.80 15:22:52 00342601862TRLO1 XLON 770 129.60 15:32:01 00342602365TRLO1 XLON 1299 129.60 15:32:01 00342602366TRLO1 XLON 3801 129.40 15:32:43 00342602421TRLO1 XLON 4434 129.40 15:32:43 00342602422TRLO1 XLON 1806 129.40 15:35:47 00342602583TRLO1 XLON 912 129.40 15:36:55 00342602617TRLO1 XLON 316 129.40 15:36:55 00342602618TRLO1 XLON 1259 129.20 15:38:32 00342602733TRLO1 XLON 568 129.40 15:38:32 00342602734TRLO1 XLON 691 129.40 15:38:32 00342602735TRLO1 XLON 92 129.40 15:38:53 00342602751TRLO1 XLON 222 129.40 15:38:53 00342602752TRLO1 XLON 248 129.40 15:38:53 00342602753TRLO1 XLON 630 129.40 15:46:35 00342603042TRLO1 XLON 24 129.40 15:51:52 00342603332TRLO1 XLON 592 129.20 15:54:27 00342603438TRLO1 XLON 584 128.80 16:02:33 00342603857TRLO1 XLON 658 129.40 16:16:12 00342604609TRLO1 XLON 809 129.40 16:16:12 00342604610TRLO1 XLON 217 129.40 16:16:12 00342604611TRLO1 XLON 228 129.40 16:16:12 00342604612TRLO1 XLON 205 129.40 16:16:12 00342604613TRLO1 XLON 66 129.20 16:16:15 00342604615TRLO1 XLON 121 129.20 16:16:15 00342604616TRLO1 XLON 588 129.00 16:18:01 00342604738TRLO1 XLON 588 129.20 16:18:01 00342604739TRLO1 XLON 599 129.00 16:19:28 00342604838TRLO1 XLON

- ENDS -

Enquiries:

Funding Circle:

Investor Relations ir@fundingcircle.com Tony Nicol

Media Relations press@fundingcircle.com

Headland Consultancy +44 (0) 20 3805 4822 Stephen Malthouse

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ISIN: GB00BG0TPX62 Category Code: POS TIDM: FCH LEI Code: 2138003EK6UAINBBUS19 OAM Categories: 2.4. Acquisition or disposal of the issuer's own shares Sequence No.: 394377 EQS News ID: 2162770 End of Announcement EQS News Service =------------------------------------------------------------------------------------

Image link: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=2162770&application_name=news&site_id=dow_jones%7e%7e%7ebed8b539-0373-42bd-8d0e-f3efeec9bbed

(END) Dow Jones Newswires

June 30, 2025 11:55 ET (15:55 GMT)