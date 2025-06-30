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WKN: A3DBDT | ISIN: CA98873A1057 | Ticker-Symbol: FWR0
Frankfurt
30.06.25 | 18:58
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Branche
Nahrungsmittel/Agrar
Aktienmarkt
Sonstige
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