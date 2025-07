© Foto: Joerg Waterstraat/SULUPRESS.DE - SULUPRESS.DE

Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) hat einen der größten Aufträge in seiner Geschichte an Land gezogen. Die Deutsche Marine lässt 6 ihrer U-Boote in der Kieler Werft modernisieren. Kostenpunkt: 800 Millionen Euro.Der millionenschwere Servicevertrag mit dem deutschen Staat umfasst die Modernisierung von sechs U-Booten des Typs 212A. Der Vertrag hat eine Laufzeit von zehn Jahren und wird den Auftragsbestand von TKMS weiter stärken. Vor der Vertragsunterzeichnung belief sich das Auftragsvolumen auf rund 18 Milliarden Euro. Auch international verzeichnet TKMS Erfolge: Der Rüstungskonzern wird zwei weitere U-Boote für Singapur bauen, was das Rekordauftragsbuch des Unternehmens weiter füllt. …