Dublin - Das Life-Science-Unternehmen Cosmo nimmt seinen Investorentag zum Anlass, Finanzziele für die kommenden fünf Jahre zu bestimmen. Sowohl für den Umsatz als auch die EBITDA-Marge setzt sich das Unternehmen ambitionierte Ziele. Getrieben werden soll dieses insbesondere durch KI-getriebenes Wachstum und Innovation, wie es in einem Communiqué vom Dienstag heisst. So stellt Cosmo für 2030 wiederkehrende Umsätze von etwa 480 Millionen Euro in Aussicht. ...

