DJ RWE produziert Solarstrom für Kronos Titan am Standort Nordenham

DOW JONES--Der Energiekonzern RWE baut am Standort von Kronos Titan in Nordenham eine Photovoltaikanlage mit einer Peak-Leistung von 24,7 Megawatt, um den Hersteller von Titandioxid-Pigmenten (TiO2) mit Solarstrom zu versorgen. Dafür pachtet RWE eine 20 Hektar große Fläche von Kronos, wie der DAX-Konzern mitteilte. Die rund 38.200 Solarmodule sollen jährlich etwa 22.000 Megawattstunden Strom erzeugen und damit einen signifikanten Anteil des Strombedarfs am Standort decken. Kronos wird den grünen Strom über einen langfristigen Stromabnahmevertrag (Power Purchase Agreement, PPA) abnehmen.

Der Baubeginn für die Solaranlage ist für den Sommer geplant, die Inbetriebnahme soll im Frühjahr 2026 erfolgen.

TiO2 ist ein Weißpigment, das bei der Herstellung von Farben und Lacken, Kunststoffen, Papier, Fasern sowie in Spezialitäten wie Kosmetika, Arzneimitteln, Glas und Keramik eingesetzt wird. Die Anlage in Nordenham hat eine jährliche Produktionskapazität für TiO2-Sulfat von 60.000 Tonnen.

