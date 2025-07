Graphen klingt nach Zukunftsmusik - ist aber bereits heute im Einsatz, wo es am meisten zählt: in unseren Straßen und Gebäuden. Dieses Wundermaterial, 200-mal stärker als Stahl und leitfähig wie Kupfer, revolutioniert Beton und Asphalt. Es macht Infrastruktur langlebiger, reduziert massiv CO2 und senkt Baukosten. Für Investoren entsteht hier ein perfekter Sturm aus technologischem Fortschritt und Nachhaltigkeitsdruck. Wer früh in die Unternehmen einsteigt, die diesen Wandel vorantreiben, positioniert sich an der Spitze eines Milliardenmarktes.

