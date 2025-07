EQS-News: Diginex Limited / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung

London, 2. Juli 2025 - Diginex Limited ("Diginex" oder das "Unternehmen") (NASDAQ: DGNX), ein führender Anbieter von RegTech-Lösungen im Bereich Nachhaltigkeit, gibt eine weitere staatliche Finanzierung für seine innovativen KI-gestützten Compliance-Lösungen bekannt. Die KI-gestützten Compliance-Lösungen von Diginex werden sich weiterhin darauf konzentrieren, Unternehmen dabei zu unterstützen, die vom International Sustainability Standards Board (ISSB) und den International Financial Reporting Standards (IFRS) festgelegten Anforderungen an die Nachhaltigkeitsberichterstattung zu erfüllen. Mit dem erweiterten Umfang der KI-gestützten Compliance-Lösungen werden zusätzliche Funktionen wie Multi-Varianten-Entwürfe, Risikominderung durch Automatisierung, Zukunftssicherheit im Hinblick auf neue Vorschriften sowie verbesserte Skalierbarkeit für die Nutzer des ESG-SaaS-Reporting-Produkts des Unternehmens, diginexESG, angeboten. Die erweiterten KI-Funktionen werden die ESG-Berichtsprozesse weiter optimieren und Unternehmen als auch Finanzinstitute in die Lage versetzen, regulatorische Anforderungen effizient zu erfüllen und gleichzeitig die Transparenz in den Bereichen soziale Verantwortung von Unternehmen und Klimaschutz zu erhöhen. Die Funktionen werden gemeinsam mit einem führenden Finanzinstitut im Rahmen eines Co-Creation-Modells entwickelt, das die Kommerzialisierung und breitere Einführung fördert.



Die verbesserte KI-Funktionalität dürfte die Kundenakzeptanz weiter beschleunigen und damit zum Umsatzwachstum von Diginex im Jahr 2025 und darüber hinaus beitragen. Eine Branchenstudie von Verdantix prognostiziert, dass die weltweiten Ausgaben für ESG-Berichtssoftware von über 1,3 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 auf über 5,6 Milliarden US-Dollar im Jahr 2029 steigen werden, bei einer CAGR von 26 %. Diginex ist gut positioniert, um dieses Wachstumspotenzial zu nutzen, indem es seine preisgekrönte Plattform mit Blockchain, maschinellem Lernen und Datenanalyse kombiniert, um Kunden weltweit einen unvergleichlichen Mehrwert zu bieten.



Diese jüngste Anerkennung durch die Hong Kong Monetary Authority ("HKMA"), die innovative Fintech-Projekte in der Entwicklungsphase finanziell unterstützt, baut auf der früheren Auswahl des Unternehmens im Februar 2025 durch das Financial Services and the Treasury Bureau of Hong Kong ("FSTB") für das Green and Sustainable Fintech PoC-Programm sowie auf der Auszeichnung von Diginex durch die HKMA 2023 in der Kategorie "Sustainability or Climate-related Disclosure and Reporting" auf.



"Wir fühlen uns geehrt, diese weitere Anerkennung von der HKMA zu erhalten, die unser Engagement unterstreicht, das ESG-Reporting durch KI-getriebene Innovation zu revolutionieren", sagte Mark Blick, CEO von Diginex Limited. "Unsere erweiterte diginexESG-Plattform wurde entwickelt, um die wachsende globale Nachfrage nach nachhaltigen Finanzlösungen zu befriedigen, und diese Anerkennung durch eine führende Regulierungsbehörde bestätigt unsere Mission, die Einhaltung von Nachhaltigkeitsvorschriften zu demokratisieren."



Diese jüngste Anerkennung folgt auf die kürzlich bekannt gegebene Unterzeichnung einer Absichtserklärung durch Diginex am 5. Juni 2025 für die strategische Übernahme von Resulticks Global Companies Pte. Limited, einem weltweit führenden Anbieter von KI-gesteuerten Kundenbindungs- und Datenmanagementlösungen, für 2 Milliarden US-Dollar. Diese Akquisition zielt darauf ab, die KI- und Datenmanagementfähigkeiten von Diginex zu verbessern und hyperpersonalisierte Echtzeit-Nachhaltigkeitslösungen in den Bereichen Compliance, Supply Chain Intelligence und Risikoanalyse zu ermöglichen. Darüber hinaus ist Diginex kürzlich strategische Allianzen mit Unternehmen wie Forvis Mazars, Russell Bedford International und Baker Tilly Singapur eingegangen, um den Vertrieb seiner Plattformen diginexESG und diginexLUMEN zu erweitern.





Über Diginex

Diginex Limited (NASDAQ: DGNX; ISIN KYG286871044) mit Hauptsitz in London nachhaltiges RegTech-Unternehmen, das Unternehmen und Regierungen dabei unterstützt, die Datenerfassung und Berichterstattung in den Bereichen ESG, Klima und Lieferkette zu optimieren. Das Unternehmen nutzt Blockchain-, KI-, maschinelles Lernen und Datenanalysetechnologien, um Veränderungen voranzutreiben und die Transparenz in der regulatorischen Berichterstattung von Unternehmen und im Bereich der nachhaltigen Finanzierung zu erhöhen. Die Produkte und Dienstleistungen von Diginex ermöglichen es Unternehmen, Nachhaltigkeitsdaten über eine benutzerfreundliche Software zu erfassen, auszuwerten und zu teilen.



Die preisgekrönte ESG-Plattform von Diginex unterstützt 17 globale Rahmenwerke, darunter GRI (die "Global Reporting Initiative"), SASB (das "Sustainability Accounting Standards Board") und TCFD (die "Task Force on Climate-related Financial Disclosures"). Kunden profitieren von einer umfassenden Unterstützung, die von Wesentlichkeitsbewertungen und Datenmanagement bis hin zur Einbindung von Interessengruppen, der Erstellung von Berichten und einem ESG-Rating-Support-Service reicht.



Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens: https://www.diginex.com/ .





Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten und basieren auf den aktuellen Erwartungen und Prognosen des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse, die sich nach Ansicht des Unternehmens auf seine Finanzlage, seine Betriebsergebnisse, seine Geschäftsstrategie und seinen Finanzbedarf auswirken könnten. Investoren können diese zukunftsgerichteten Aussagen an Wörtern oder Ausdrücken wie "glaubt", "hofft", "erwartet", "antizipiert", "schätzt", "projiziert", "beabsichtigt", "plant", "wird", "würde", "sollte", "könnte", "könnte" oder ähnlichen Ausdrücken erkennen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, um sie an spätere Ereignisse oder Umstände oder an geänderte Erwartungen anzupassen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, kann es nicht garantieren, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen, und das Unternehmen warnt die Anleger davor, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den erwarteten Ergebnissen abweichen können, und ermutigt die Anleger, andere Faktoren zu prüfen, die sich auf die zukünftigen Ergebnisse auswirken können, die in den Unterlagen des Unternehmens bei der SEC offengelegt werden.





Diginex

Investor Relations

E-Mail: ir@diginex.com



IR-Kontakt - Europa

Anna Höffken

Kirchhoff Consult

Telefon: +49 (0)40 609186 0

E-Mail: diginex@kirchhoff.de



IR-Kontakt - USA

Jackson Lin

Lambert by LLYC

Telefon: +1 (646) 717-4593

E-Mail: jian.lin@llyc.global



IR-Kontakt - Asien

Shelly Cheng

Strategic Public Relations Group Ltd.

Telefon: +852 2864 4857

E-Mail: sprg_diginex@sprg.com.hk



