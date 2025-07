HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Renault von 58 auf 55 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst Romain Gourvil begründete das niedrigere Kursziel mit einer geänderten Bilanzierung des Anteils am japanischen Autobauer Nissan. Dies habe niedrigere Gewinnschätzungen je Aktie im laufenden Jahr zur Folge, hieß es in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar./rob/bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2025 / 16:32 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000131906

