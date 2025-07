Trotz kräftigeren Ausschlägen in beide Richtungen hat sich bei der Aktie von Thyssenkrupp in den vergangenen Wochen übergeordnet wenig getan. Noch lässt die Rückkehr zu zweistelligen Kursen auf sich warten. Spannend bleibt es bei der Marinesparte TKMS, wo nun der Bund überraschend Abstand von einem Einstieg nimmt.Es gebe aktuell keine Gespräche, die das Ziel hätten, dass der Bund bei TKMS an Bord geht, berichtet das Handelsblatt unter Berufung auf Regierungskreise. Kanzleramt sowie Verteidigungs- ...

Den vollständigen Artikel lesen ...