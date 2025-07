Hohe Nachfrage führt zu Anleihe-Aufstockung

Aufgrund der starken Nachfrage stockt die reconcept Gruppe ihre grüne Anleihe "reconcept Solar Bond Deutschland III" (ISIN: DE000A4DE123) von ursprünglich 10 Mio. Euro auf 11 Mio. Euro auf. Die Anleihe bietet einen festen Zinssatz von 6,5?% p.a. bei einer Laufzeit von sechs Jahren - Zinszahlungen erfolgen halbjährlich.

Mit der Aufstockung reagiert reconcept auf das anhaltende Interesse institutioneller und privater Investoren an nachhaltigen Kapitalanlagen. Die Mittel fließen in die Entwicklung neuer sowie bestehender PV-Freiflächenanlagen in Deutschland. Aktuell umfasst die Projektpipeline rund 1.600 MWp an Solarleistung in mehreren Bundesländern.

INFO: Die Zeichnung des Solar Bond Deutschland III ist weiterhin direkt über die Unternehmenswebsite möglich.

Eckdaten des reconcept Solar Bond Deutschland III

Emittentinreconcept Solar Deutschland GmbHEmissionsvolumenBis zu 11 Mio. EuroKupon6,5 % p.a.ISIN ...

