LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Sanofi von 125 auf 115 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Emily Field passte ihre Schätzungen am Dienstag in ihrem Ausblick auf den Quartalsbericht an jüngste Pipeline-Rückschläge an. Die Ergebnisse selbst erwartet sie "relativ clean"./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2025 / 19:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2025 / 03:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000120578

