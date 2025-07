NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Santander auf "Buy" mit einem Kursziel von 7,10 Euro belassen. Die spanische Bank erwerbe in einem Milliarden-Deal das unter TSB firmierende britische Geschäft der Banco Sabadell, schrieb Inigo Vega in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Angesichts einer attraktiven Prämie, die für TSB gezahlt werde, bleibe es nun abzuwarten, wie wettbewerbsfähig eine Offerte des spanischen Konkurrenten BBVA für Banco Sabadell damit sei./tih/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2025 / 08:49 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2025 / 08:49 / ET



ISIN: ES0113900J37

© 2025 dpa-AFX-Analyser