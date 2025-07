Hytera, ein weltweit führender Anbieter von professionellen Kommunikationstechnologien und -lösungen, wurde am 17. Juni in Brüssel bei den ICCAs 2025 International Critical Communications Awards für sein Projekt "HK MTR Light Rail 2.0 mit 5G MCX-Funksystem" mit dem Preis "Beste Nutzung kritischer Kommunikation im Transportwesen" ausgezeichnet. Damit erhalten die MCX-Lösungen von Hytera seit 2022 zum vierten Mal in Folge einen ICCA.

The Hytera team accepted the award at the ICCAs 2025 ceremony in Brussels.

Hytera hat das 5G MCX-System für die Hongkonger U-Bahn implementiert und dabei MCPTT, MCVideo und MCData über das öffentliche 5G-Netz integriert. Die Lösung soll die Sicherheit, Intelligenz und Betriebseffizienz verbessern und einen intelligenteren sowie nachhaltigeren Nahverkehr unterstützen. In diesem Projekt zeigt die 5G MCX-Lösung von Hytera, wie missionskritische Kommunikationstechnologie den städtischen Nahverkehr verändern kann und setzt damit weltweit neue Maßstäbe für sicherere, intelligentere und effizientere Systeme.

Die ICCAs werden von der Critical Communications Association (TCCA) verliehen und gelten als die renommiertesten Auszeichnungen der Branche. Das mit Spannung erwartete jährliche Programm würdigt herausragende Leistungen und zeichnet Produkte, Organisationen sowie Einzelpersonen aus, die die Grenzen und Möglichkeiten in diesem Bereich erweitert haben. Die Auszeichnung bestätigt den Wert und die Effektivität der MCX-Lösung von Hytera im realen Einsatz und belegt messbare Verbesserungen hinsichtlich Sicherheit, Effizienz und Nachhaltigkeit für die MTR Light Rail in Hongkong.

Bemerkenswert ist, dass die MCX-Lösungen von Hytera seit 2022 vier Jahre in Folge bei den ICCAs ausgezeichnet wurden. Zu den bereits prämierten Projekten gehören die Hytera HyTalk MC-Lösung für die Sri Lanka Railway (SLR) im Jahr 2022, die LECO Electricity MCPTT-Lösung im Jahr 2023 sowie die vernetzten MCS- und TETRA-Systeme von 2024, die für Baoshan Iron Steel Co. eingesetzt wurden. Diese preisgekrönten Implementierungen, die Branchen vom Nahverkehr über Versorgungsunternehmen bis hin zur Fertigung umfassen, spiegeln das wachsende Vertrauen der Industriekunden in die MCX-Lösungen wider.

"Diese Auszeichnung ist eine starke Bestätigung für unser Engagement für Innovationen im Bereich der missionskritischen Kommunikation", sagte Stanley Song, Vice President von Hytera. "Wir sind stolz darauf, die Umstellung der Hongkonger Stadtbahn zu unterstützen und dass unsere MCX-Lösung international anerkannt wird."

Über Hytera

Hytera Communications Corporation Limited (SZSE: 002583) ist ein weltweit führender Anbieter professioneller Kommunikationstechnologien und -lösungen. Mit Sprach-, Video- und Datenfunktionen bieten wir schnellere, sicherere und vielseitigere Konnektivität für geschäftskritische und einsatzkritische Nutzer. Wir machen die Welt effizienter und sicherer, indem wir unseren Kunden ermöglichen, sowohl im täglichen Betrieb als auch bei Notfalleinsätzen mehr zu erreichen.

