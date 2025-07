Hytera, ein weltweit führender Anbieter professioneller Kommunikationstechnologien und -lösungen, kündigte die weltweite Markteinführung von Hytera HyTalk MC 6.0 an, einer neuen Generation seiner breitbandbasierten, missionskritischen Kommunikationsplattform, die vollständig dem 3GPP-MCX-Standard Release 18 entspricht. Als zentraler Bestandteil von Hyteras konvergenzbasierter Kommunikationsstrategie ermöglicht sie eine inklusive, effiziente und sichere Kommunikation über LTE-Mobilfunknetze.

Hytera HyTalk MC 6.0 nutzt 3GPP-Standardschnittstellen und die von Hytera entwickelten Protokolle, um eine tiefgreifende Interoperabilität zwischen verschiedenen Technologien und Anbietern zu ermöglichen. Die Plattform erlaubt die Echtzeit-Zuordnung zwischen der Signalisierung von 3GPP MCX und Hytera DMR sowie die Anbindung an Hytera TETRA-Systeme. Dadurch entsteht ein reibungsloser Migrationspfad zu datenintensiver Kommunikation für missions- und geschäftskritische Organisationen und Anwender.

Hytera DMR- oder TETRA-Zweiwege-Funkgeräte können über die Hytera HyTalk MC-Plattform in einem Hybridnetzwerk mit LTE/5G-Endgeräten kommunizieren. Die Funktion "Ad-Hoc Temporary Group Call" ermöglicht es Disponenten, augenblicklich temporäre Gruppen zu erstellen, die sich nach Abschluss der Aufgabe automatisch auflösen. Dies sorgt für Flexibilität bei der Notfallreaktion und bei temporären Kooperationen.

Unter Einhaltung der 3GPP-Standards integriert Hytera HyTalk MC 6.0 eine Reihe proprietärer Innovationen, die speziell auf die komplexen Anforderungen vertikaler Branchen zugeschnitten sind. Zu den Funktionen zählen unter anderem Mandantenisolierung und geografiebasierte Zugriffskontrolle, optimiertes eMBMS, eine tiefgreifende Integration in Carrier-BSS/OSS-Systeme sowie Dual-Protokoll-Stack-Kompatibilität. Diese Merkmale ermöglichen eine carriertaugliche Integration und die gezielte Erfüllung branchenspezifischer Anforderungen.

Release 6.0 verwendet eine hochzuverlässige Systemarchitektur mit aktiv-aktiven Funktionen über geografisch getrennte Standorte hinweg, wobei kritische Daten mit hoher Frequenz synchronisiert werden, um eine unterbrechungsfreie Benutzererfahrung während des Systemwechsels zu gewährleisten. Durch mehrschichtige Schutzstrategien bietet Hytera HyTalk MC 6.0 eine solide und vertrauenswürdige Sicherheitsgrundlage, die während des gesamten Kommunikationsprozesses die Datenintegrität und Zugriffskontrolle gewährleistet.

Hytera HyTalk MC wird weltweit in kritischen Industrien eingesetzt. Seit 2022 wurde die Lösung vier Jahre in Folge von den ICCAs ausgezeichnet, unter anderem für erfolgreiche Implementierungen bei Sri Lanka Railway, LECO Electricity und Baosteel. Am 17. Juni2025 erhielt Hytera den ICCA-Award in der Kategorie "Best Use of Critical Communications in Transport" für das HK MTR Light Rail 2.0-Projekt, das ein 5G-MCX-System umfasst. Dies ist ein weiterer Beleg für Hyteras führende Rolle im Bereich der missionskritischen Kommunikation.

