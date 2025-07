EQS-News: Redcare Pharmacy N.V. / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Vorläufiges Ergebnis

Redcare Pharmacy bestätigt Prognose in allen Punkten nach starker Q2-Performance mit einem Umsatzwachstum von 26,4%.



03.07.2025 / 06:45 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Redcare Pharmacy bestätigt Prognose in allen Punkten nach starker Q2-Performance mit einem Umsatzwachstum von 26,4%. Konzernumsatz steigt im zweiten Quartal um 26,4% auf EUR 709 Mio. und im ersten Halbjahr um 27,2% auf EUR 1,4 Mrd.

Non-Rx-Umsätze mit einem Plus von 17% auf EUR 457 Mio. im zweiten Quartal und wächst um 18,3% auf EUR 941 Mio. im ersten Halbjahr. Der Einfluss der im Vergleich zum Vorjahr später stattgefundenen Osterfeiertage gleicht sich in den H1-Zahlen aus.

Rx-Umsatz in Deutschland steigt um 125% auf EUR 114 Mio. und um 155% auf EUR 222 Mio. im ersten Halbjahr.

Aktive Kundenbasis wächst im zweiten Quartal um 0,4 Mio. auf 13,5 Mio.. Sevenum, die Niederlande, 3. Juli 2025. Redcare Pharmacy N.V. hat heute die vorläufigen und ungeprüften Umsatzzahlen für das im Juni zu Ende gegangene Quartal veröffentlicht. Der Gesamtumsatz der Gruppe stieg um 26,4% auf EUR 709 Mio. (Q2 2024: EUR 561 Mio.) - mit Wachstum in allen Ländern. Die Non-Rx-Umsätze der Gruppe stiegen um 17% auf EUR 457 Mio. (Q2 2024: EUR 391 Mio.), die Rx-Umsätze um 48,1% auf EUR 252 Mio. (Q2 2024: EUR 170 Mio.). Die Rx-Umsätze in Deutschland stiegen um 125,1% auf EUR 114 Mio. (Q2 2024: EUR 50 Mio.). Zum Ende des ersten Halbjahres zählte Redcare 13,5 Mio. aktive Kund:innen, was einem Anstieg von 1 Mio. in den letzten sechs Monaten und 1,9 Mio. in den letzten zwölf Monaten entspricht. "Im Mai feierte CardLink sein einjähriges Bestehen", so Olaf Heinrich, CEO von Redcare Pharmacy. "In nur einem Jahr konnten wir unseren Marktanteil verdreifachen und im zweiten Quartal weiter wachsen. Diese Erfolge bestätigen: Unsere Reise hat gerade erst begonnen." CFO Jasper Eenhorst fügt hinzu: "Was das Jahr 2025 betrifft, so sind wir auf dem besten Weg, sämtliche Elemente unserer Prognose zu erfüllen. Wir gehen davon aus, dass unsere EBITDA-Marge im zweiten Quartal bei über 2 % liegen wird und sich in der zweiten Jahreshälfte nochmals verbessert. Dies reflektiert die Stärke unseres Geschäfts sowie die Wirtschaftlichkeit unserer Unit Economics." Der Umsatz im DACH-Segment (Deutschland, Österreich und Schweiz) stieg im zweiten Quartal um 26,6% auf EUR 574 Mio. (2. Quartal 2024: EUR 453 Mio.). Der Umsatz mit nicht verschreibungspflichtigen Medikamenten (Non-Rx) wuchs um 13,6% auf EUR 322 Mio. (Q2 2024: EUR 283 Mio.), während der Umsatz mit verschreibungspflichtigen Medikamenten (Rx) um 48,1% auf EUR 252 Mio. (Q2 2024: EUR 170 Mio.) stieg. Im Segment International (Belgien, Italien, Frankreich und die Niederlande) wuchs der Umsatz weiterhin mit einer hohen Rate von 25,9 % auf EUR 135 Mio. (Q2 2024: EUR 107 Mio.). Alle veröffentlichten Zahlen sind vorläufig und ungeprüft. Redcare Pharmacy N.V. wird den vollständigen Zwischenbericht für H1 2025 am 29. Juli 2025 veröffentlichen. Investor Relations Kontakt: Monica Ambrosi (Associate Director, Investor Relations) investors@redcare-pharmacy.com Press Kontakt: Sven Schirmer (Director, Corporate Communications) press@redcare-pharmacy.com Über Redcare Pharmacy. Im Jahr 2001 gegründet, ist Redcare Pharmacy (vormals Shop Apotheke Europe) heute die führende Online-Apotheke in Europa und aktuell in sieben Ländern aktiv: Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, den Niederlanden und der Schweiz. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Sevenum, NL im Herzen Europas, mit weiteren Standorten in Köln, Berlin, München, Tongeren, Warschau, Mailand, Lille und Eindhoven. Als die One-Stop-Pharmacy der Zukunft bietet Redcare Pharmacy über 13 Millionen aktiven Kund:innen ein vielseitiges Sortiment von mehr als 250.000 Produkten zu fairen Preisen. Neben rezeptfreien Medikamenten, Nahrungsergänzungsmitteln, Beauty- und Körperpflegeprodukten sowie einer umfangreichen Auswahl an gesundheitsbezogenen Artikeln in allen Märkten, bietet das Unternehmen auch verschreibungspflichtige Medikamente für Kund:innen in Deutschland, der Schweiz und in den Niederlanden an. Pharmazeutische Sicherheit hat immer oberste Priorität. Im Herzen eine Apotheke, steht die fundierte pharmazeutische Beratung klar im Fokus von Redcare. Dabei steht Care im Namen für ein vielseitiges Angebot von Dienstleistungen für alle Lebensphasen und Gesundheits-themen: Von Marktplätzen über einzigartige Lieferoptionen bis hin zu Medikationsmanagement.



03.07.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com