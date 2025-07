Die Reploid AG ist ab sofort an der Wiener Börse gelistet. Der IPO könnte 2027 erfolgen. Davor werden Anleger noch eine Anleihe zeichnen können. Mit der Reploid AG hat der kleine "Direct Market Plus" der Wiener Börse einen neuen Player, und das finde ich gut! Denn das Unternehmen um CEO Philip (Pauer) hat ein echt cooles und nachhaltiges Produkt, bei dem über modulare, industriell skalierbare Anlagen, in denen Larven der Schwarzen Soldatenfliege organische Abfälle, also Lebensmittelreste oder Brauereirückstände, in hochwertige Produkte, etwa Tierfutter, umgewandelt werden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...