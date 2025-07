EQS-Ad-hoc: REPLOID Group AG / Schlagwort(e): Börsengang/ESG

REPLOID Group AG: Erstnotiz der REPLOID Group AG an der Wiener Börse im Segment Direct Market Plus



03.07.2025 / 08:08 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Erstnotiz der REPLOID Group AG an der Wiener Börse im Segment Direct Market Plus Wels, 03. Juli 2025 - Die REPLOID Group AG (ISIN: AT0000A3HRX5) teilt mit, dass die Aktien des Unternehmens heute erstmals im Segment Direct Market Plus der Wiener Börse gehandelt werden. Mit der erfolgreichen Erstnotiz positioniert sich die REPLOID Group AG als erstes Unternehmen des europäischen Insektensektors am Kapitalmarkt. Der Börsengang stellt einen bedeutenden Meilenstein in der Unternehmensentwicklung dar und eröffnet neue Möglichkeiten zur Finanzierung des weiteren Wachstums. Die Listung stärkt die Sichtbarkeit der REPLOID Group AG bei Investoren und Partnern und schafft eine solide Basis für die Umsetzung der ambitionierten Expansionspläne im Bereich der nachhaltigen Kreislaufwirtschaft. Die REPLOID Group AG ist ein Biotechnologieunternehmen mit Sitz in Wels, Österreich, und spezialisiert sich auf dezentrale Insektenmastanlagen zur nachhaltigen Verwertung biogener Reststoffe.

Wichtiger Hinweis Diese Mitteilung ist eine Pflichtmeldung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 der Marktmissbrauchsverordnung (EU) No 596/2014. Sie stellt weder eine Finanzanalyse noch eine auf Finanzinstrumente bezogene Beratung oder Empfehlung noch ein Angebot, Aufforderung oder Einladung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren der REPLOID Group AG dar. Aussender: REPLOID GROUP AG Maria-Theresia-Straße 53 /2OG 4600 Wels Österreich

Ansprechpartner

Mag. Florian Erlach Director Investor Relations +43 660 6082 996 investors@reploid.eu Internet: https://reploid.eu/ ISIN(s): AT0000A3HRX5 (Aktie) Börse(n) Wiener Börse (Direct Market Plus)







Ende der Insiderinformation



03.07.2025 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group. www.eqs.com