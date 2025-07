Am Donnerstag befindet sich der DAX zunächst im Kurs deutlich im Aufwind. Doch diese Nachrichten dürften heute besonders wichtig werden. Außerdem im Fokus: die Aktien von Redcare und Brenntag. Der DAX hat am Donnerstag zunächst an seine gestrige Erholung angeknüpft. Vor dem viel beachteten monatlichen US-Arbeitsmarktbericht griffen die Anleger bei Aktien weiter zu.In den ersten Handelsminuten stieg der deutsche Leitindex um 0,36 Prozent auf 23.876,39 ...

