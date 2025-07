NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für EssilorLuxottica mit einem Kursziel von 245 Euro auf "Market-Perform" belassen. Susannah Ludwig beschäftigte sich in ihrer am Donnerstag vorliegenden Analyse zur Hörgeräte-Industrie mit der Frage, ob starke Produkte bei der Essilor-Marke Nuance deren Herausforderungen überlagern können. Das große Einzelhandelsnetz und die Schulungsplattform Leonardo sollten hilfreich sein, um Probleme zu lösen./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2025 / 17:35 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.07.2025 / 05:00 / UTC



ISIN: FR0000121667

