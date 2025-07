Das Medikament Cosentyx von NOVARTIS hat bei erwachsenen Patienten mit neu diagnostizierter oder rezidivierender Riesenzellarteriitis (entzündliche Autoimmunerkrankung der großen Blutgefäße, die am häufigsten die Kopfarterien betrifft) keine statistisch signifikante Verbesserung der anhaltenden Remission erzielt. Damit verfehlte das Medikament in einer Phase-3-Studie den primären Endpunkt einer anhaltenden Remission nach 52 Wochen Anwendung. Enttäuschende Nachrichten, die die Aktie in die Knie zwingen.



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsen-Erfahrung via Facebook: Besuchen und abonnieren Sie kostenlos die Facebook-Seite der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH: www.facebook.com/bernecker.info





© 2025 Bernecker Börsenbriefe