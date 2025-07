© Foto: Patrick Seeger - dpa

Das Antikörpermedikament Cosentyx von Novartis wird unter anderem bereits erfolgreich bei Schuppenflechte eingesetzt. Bei der Behandlung der Riesenzellarteriitis (RZA) scheitert es jedoch. Die Aktie verliert daraufhin.Novartis muss einen Rückschlag in der Medikamentenentwicklung hinnehmen. Das erfolgreiche Blockbuster-Antikörpermedikament Cosentyx konnte in einer späten Phase der klinischen Studien bei Patienten mit Riesenzellarteriitis, einer Gefäßerkrankung, die zu Sehverlust und lebensbedrohlichen Aneurysmen führen kann, keine signifikante Verbesserung erzielen. In der Studie wurde Cosentyx mit einem Placebo verglichen, während alle Teilnehmer zusätzlich ein Steroid erhielten. Cosentyx …