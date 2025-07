Calgary - 3. Juli 2025 / IRW-Press / Argyle Resources Corp. (CSE: ARGL) (OTCQB: ARLYF) (FWB: ME0) ("Argyle" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass sein Explorationspartner Rangefront Mining Services ("Rangefront") im Namen des Unternehmens beim U.S. Bureau of Land Management ("BLM") einen Antrag für 21 Mineralschürfrechte (Mineral Lode Claims) in Crook County unweit von Sundance im US-Bundesstaat Wyoming eingereicht hat. Das Unternehmen bezeichnet diese konsolidierten Schürfrechtsblöcke als REE-Projekt Sundance Bear Lodge.

Abbildung 1: Lageplan des Konzessionsgebiets des REE-Projekts Sundance Bear Lodge

Die neu abgesteckten Schürfrechte befinden sich in strategisch günstiger Lage im Bear Lodge Mining District. Seit der Entdeckung von Gold im Jahr 1875 in der Nähe von Warren Peak wird im Bear Lodge Mining District in Crook County im Nordosten Wyomings aktiv Bergbau betrieben. Im Fokus der Explorationsaktivitäten in diesem Gebiet standen in der Vergangenheit Gold, Seltenerdmetalle (REE), Barium, Kupfer, Blei, Zink, Mangan, Niob, Tantal, Thorium, Fluor und Phosphat[1].

Der Bear Lodge Mining District ist insbesondere Standort des kritischen REE-Projekts Bear Lodge und befindet sich im Besitz von Rare Element Resources Ltd. Das kritische REE-Projekt Bear Lodge verfügt über eine Ressourcenschätzung aus dem Jahr 2024, die wirtschaftliche Gehalte und Tonnage enthielt; es ist geplant, mit der Minenerschließung fortzufahren. Rare Element Resources Ltd. hat von der Export-Import Bank of the United States ("EXIM") auch eine unverbindliche Absichtserklärung für eine Fremdfinanzierung in Höhe von bis zu 553 Mio. $ für das Projekt Bear Lodge erhalten[2]. Die Mittel würden die Genehmigung, die technische Planung und den Bau des kritischen REE-Projekts Bear Lodge unterstützen.

Abbildung 2: Lageplan des Konzessionsgebiets mit den aktiven Bergbau-Schürfrechten

Für die 21 Mineralschürfrechte wurde beim BLM ein Antrag auf Verarbeitungsgenehmigung gestellt, für den der Bescheid voraussichtlich innerhalb von rund sechs Wochen vorliegen wird. Argyle und Rangefront werden das Potenzial der Konzessionen auch weiterhin erkunden und Möglichkeiten für einen Projektausbau in Abstimmung mit den strategischen Wachstumsinitiativen des Unternehmens sondieren.

"Wir freuen uns sehr über den Erwerb dieser neuen Schürfrechte, die unser wachsendes Portfolio von Mineralprojekten bereichern", so Jeff Stevens, CEO von Argyle Resources Corp. "Angesichts der historischen Bergbauaktivitäten in der Region und der Fachkenntnisse unseres Expertenteams stehen die Chancen außerordentlich gut, den Wert dieser Konzessionsgebiete freizulegen."

Das Unternehmen wird im Zuge des Genehmigungsverfahrens und der Einleitung der Explorationsaktivitäten auf den Schürfrechten über weitere Neuigkeiten berichten.

George Yordanov, P.Geo., Direktor, hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemeldung in seiner Eigenschaft als der qualifizierte Sachverständige des Unternehmens im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 geprüft und genehmigt.

Über Rangefront Mining Services

Rangefront Mining Services ist ein führender Anbieter von Geo- und Explorationsdienstleistungen, der sich auf das Abstecken von Schürfrechten, das Einholen von Genehmigungen und die Bewertung von Rohstoffen spezialisiert hat, um Bergbauunternehmen beim Ausbau ihrer Projekte zu unterstützen.

Über Argyle Resources Corp.

Argyle Resources Corp. ist ein Junior-Mineralexplorationsunternehmen, dessen Geschäftsbereich den Erwerb, die Exploration, das Abstecken und die Evaluierung von Konzessionsgebieten mit natürlichen Ressourcen in Nordamerika umfasst. Das Unternehmen hält sämtliche Anteile (100 %) an den Quarzit-Siliziumdioxid-Projekten Pilgrim Islands, Matapedia, Lac Comporté und Saint Gabriel in der kanadischen Provinz Québec sowie dem Seltenerdmetallprojekt Clay Howells in Ontario. Das Unternehmen unterhält eine Forschungspartnerschaft mit dem National Institute of Scientific Research (INRS) - einem renommierten Forschungs- und Ausbildungsinstitut, das von der Regierung von Québec finanziert wird.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS

'Jeffrey Stevens'

President & CEO

Alle weiteren Anfragen richten Sie bitte an:

Email: info@argyleresourcescorp.com

Tel: (825) 724-0033

Webseite: www.argyleresourcescorp.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Alle in dieser Pressemeldung enthaltenen Aussagen, die sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, von denen Argyle erwartet, glaubt oder annimmt, dass sie in Zukunft eintreten werden oder können, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Solche Aussagen können unter anderem Aussagen über die Exploration und Erschließung der Mineralkonzessionsgebiete des Unternehmens und die Verwendung des Erlöses aus dem Angebot beinhalten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten zahlreiche Annahmen, die von Argyle auf der Grundlage seiner Erfahrungen, seiner Wahrnehmung historischer Trends, aktueller Bedingungen, erwarteter zukünftiger Entwicklungen und anderer Faktoren, die es unter den gegebenen Umständen für angemessen hält, getroffen wurden. Darüber hinaus sind diese Aussagen mit erheblichen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden, die dazu beitragen, dass sich die Vorhersagen, Prognosen, Projektionen und anderen zukunftsgerichteten Aussagen als unzutreffend erweisen, wobei sich einige dieser Faktoren der Kontrolle von Argyle entziehen. Die Leser sollten sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, beabsichtigt Argyle nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen nach dem Veröffentlichungsdatum dieser Mitteilung zu revidieren oder zu aktualisieren bzw. zu ändern, um dem Eintreten zukünftiger, unvorhergesehener Ereignisse Rechnung zu tragen.

Die Canadian Securities Exchange und ihr Regulierungsorgan übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

#_ednref1 https://main.wsgs.wyo.gov/mineral-resources/metals/mining-districts/bear-lodge-mountains

#_ednref2 https://www.rareelementresources.com/rare-element-resources-announces-exim-letter-of-interest-for-bear-lodge-project-funding/

