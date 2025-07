Chartcheck: Silver Tiger Metals - Mit hoher Volatilität stabil aufwärts

Anzeige / Werbung Silver Tiger Metals geht weiter nach oben - mit Schwankungen, aber insgesamt stabil. Der Zwölfmonatschart der kanadischen Silbergesellschaft Silver Tiger Metals (WKN A2P4YL / TSXV SLVR) zeigt eine annähernde Verdreifachung des Aktienkurses seit September 2024 bis Mitte Juni des laufenden Jahres - hier wurde einhergehend mit hohen Umsätzen die Marke des halben kanadischen Dollars erreicht. Die grüne und rosafarbene Trendlinie stehen eindeutig und auch die 200 Tagelinie konnte letztlich (bis auf zwei kurzfristige Ausrutscher in 2024) als dauerhafte Unterstützung für die Silbergesellschaft fungieren. Beide Durchschnittslinien steigen stetig an und die 100 Tagelinie verläuft erfreulicherweise permanent oberhalb der 200 Tagelinie. Indikatoren für Silver Tiger Metals wieder mit positiver Tendenz



Der MACD Indikator stellte sich am höchsten Punkt der letzten zwölf Monate auf Verkauf (blaue Linie kreuzt rote Linie nach unten), die anderen Indikatoren allerdings beginnen bereits wieder nach oben zu drehen. So leitete der komplexe DMI Ende Juni eine Abwärtsbewegung ein (grüne Linie fällt, rote Linie steigt) - deren Stärke (blaue Linie fällt bis auf Tiefpunkt) zunehmend nachliess und zuletzt einhergehend mit dem Aufwärtsimpuls der grünen Linie (noch VOR dem Abwärtskreuzen durch die rote Linie) bereits wieder nach oben abdrehte und nun die wieder positive Tendenz als zunehmend anzeigt. Der Overbought/ Oversold Indikator notiert bereits fast wieder nahe der neutralen Null und zeigt damit einen klaren Abbau des Verkaufsdrucks an. Zudem fliesst nach der Berechnung des Chaikin Money Flow seit Anfang Juni wieder Kapital in die Aktie hinein (Verlauf im grünen Bereich) - diese Bewegung drehte gestern zusätzlich noch weiter nach oben. Quelle: Comdirect Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach!

Risikohinweis & Disclaimer I. Informationsfunktion und Haftungsausschluss

Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und ersetzen keine individuelle, fachkundige Anlageberatung. Es handelt sich nicht um Finanzanalysen oder Verkaufsangebote, noch liegt eine Handlungsaufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren vor. Entscheidungen, die auf Basis der veröffentlichten Informationen getroffen werden, erfolgen vollständig auf eigene Gefahr. Zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und den Lesern bzw. Nutzern entsteht kein vertragliches Verhältnis, da sich unsere Informationen ausschließlich auf das Unternehmen und nicht auf persönliche Anlageentscheidungen beziehen. II. Risikoaufklärung

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Trotz sorgfältiger Recherche übernimmt die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren keine Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie bezüglich Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der veröffentlichten Informationen. Bitte beachten Sie auch unsere weiteren Nutzungshinweise. III. Interessenkonflikte

Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) weisen wir darauf hin, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH sowie ihre Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter Aktien der oben genannten Unternehmen halten. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen diesen Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH, und es ist möglich, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH jederzeit Aktien dieser Unternehmen kauft oder verkauft. Diese Umstände können zu Interessenkonflikten führen, da die oben genannten Unternehmen die GOLDINVEST Consulting GmbH für die Berichterstattung entlohnen. Enthaltene Werte: XD0002746952,CA82831T1093

