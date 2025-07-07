Das Instrument ALI1 CA0203987072 ALMONTY INDUSTRY O.N. EQUITY hat seinen ersten Handelstag am 07.07.2025: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG NAM0, SettlCurr EUR, CCP Y
The instrument ALI1 CA0203987072 ALMONTY INDUSTRY O.N. EQUITY has its first trading date on 07.07.2025: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG NAM0, SettlCurr EUR, CCP Y
The instrument ALI1 CA0203987072 ALMONTY INDUSTRY O.N. EQUITY has its first trading date on 07.07.2025: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG NAM0, SettlCurr EUR, CCP Y
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