Rubean AG platziert Kapitalerhöhung vollständig 785.588 neue Aktien zum Preis von 5,50 Euro je Aktie ausgegeben

Grundkapital erhöht sich auf 4,909 Mio. Euro

Gesellschaft fließen 4,32 Mio. Euro zu

Finanzierung von Wachstum und Rückzahlung von Verbindlichkeiten München, den 7. Juli 2025. Die Rubean AG, München (ISIN: DE0005120802, WKN: 512080), hat ihre Ende April 2025 bekannt gegebene Barkapitalerhöhung vollständig abgeschlossen. Durch Ausgabe von 785.588 neuen Aktien zum Ausgabepreis von 5,50 Euro je Aktie sind der Gesellschaft 4,32 Mio. Euro zugeflossen. Das Grundkapital erhöht sich auf 4,909 Mio. Euro. Die Kapitalerhöhung konnte in zwei Tranchen realisiert werden, einmal nach dem gesetzlich geregelten Bezugsrechtszeitraums und kürzlich durch ein weiteres Private Placement.



Die Mittel aus der Kapitalerhöhung dienen neben der Rückzahlung von Verbindlichkeiten dem weiteren Ausbau des Vertriebs zur Realisierung der Vertriebschancen sowie der Anbindung großer internationaler Zahlungsdienstleister und damit dem weiteren Wachstum der Gesellschaft. Das gesamte neue Kapital wurde komplett aus dem Kreis bestehender Aktionäre gezeichnet. "Wir freuen und bedanken uns für das Vertrauen insbesondere bei den Verantwortlichen, die uns seit langer Zeit verbunden sind und die sehr genau die positive Geschäftsentwicklung von Rubean verfolgen", sagt Co-CEO Jochen Pielage.



Über Rubean: Die Rubean AG, München, ist ein führender Anbieter von reinen Software-Point-of-Sale-Lösungen für Banken, Acquirer und Händler. Dazu gehört die mobile softPOS-Lösung PhonePOS, die es Händlern ermöglicht, Kartenzahlungen direkt auf ihrem Smartphone zu empfangen, ohne dass ein weiteres Gerät benötigt wird. Diese Lösung wird von Zahlungsdienstleistern, Großbanken, Einzelhändlern und großen Handelsketten in ganz Europa eingesetzt und ist die einzige softPOS-Lösung, die die girocard (ec-Karte) in Deutschland unterstützt. Rubean ist am m:access sowie an den meisten Freiverkehrshandelsplätzen und XETRA notiert. Weitere Informationen finden Sie auch unter www.rubean.com



