EQS-News: Rubean AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Personalie

Rubean AG: Henrica van de Velden neue Vorsitzende des Aufsichtsrates



15.07.2025 / 08:50 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Henrica van de Velden neue Vorsitzende des Aufsichtsrates Bernd Martin Krohn stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates

Hauptversammlung genehmigte alle Tagesordnungspunkte München, den 15. Juli 2025. Der Aufsichtsrat der Rubean AG, München (ISIN: DE0005120802, WKN: 512080), hat sich im Anschluss an die Hauptversammlung des Fintech-Unternehmens neu konstituiert. Zur neuen Vorsitzenden des Aufsichtsrates hat der Aufsichtsrat Henrica van de Velden bestimmt. Van de Velden war viele Jahre geschäftsführende Direktorin und Vorsitzende des Verwaltungsrates der CCV Group. Frau Van de Velden war bereits im April 2025 vom Amtsgericht München als Nachfolgerin des aus privaten Gründen ausgeschiedenen ehemaligen Aufsichtsrates Dr. Peter von Borch in den Rubean-Aufsichtsrat eingezogen.



Der bisherige, langjährige Vorsitzende des Aufsichtsrates, Bernd Martin Krohn, der ebenso wie van de Velden von der Hauptversammlung für die neue Periode bis zur ordentlichen Hauptversammlung des Jahres 2030 gewählt wurde, übernimmt die Verantwortung als stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates von Rubean. Darüber hinaus wurde Prof. Dr. Mittnik, ebenfalls bereits Mitglied des Aufsichtsrates, für die neue Periode bestätigt. Weiterhin im Aufsichtsrat ist Günter Froschermeier, Head of Payment Solutions und Managing Director von CCV Deutschland GmbH.



Neben den Wahlen zum Aufsichtsrat hat die Hauptversammlung die Verwendung des Bilanzergebnisses sowie eine Reihe von neuen genehmigten Kapitalien mit nur sehr geringfügigen Gegenstimmen beschlossen, darunter ein Aktienoptionsplan für ausgewählte Arbeitnehmer, Führungskräfte und den Vorstand.



Über Rubean: Die Rubean AG, München, ist ein führender Anbieter von reinen Software-Point-of-Sale-Lösungen für Banken, Acquirer und Händler. Dazu gehört die mobile softPOS-Lösung PhonePOS, die es Händlern ermöglicht, Kartenzahlungen direkt auf ihrem Smartphone zu empfangen, ohne dass ein weiteres Gerät benötigt wird. Diese Lösung wird von Zahlungsdienstleistern, Großbanken, Einzelhändlern und großen Handelsketten in ganz Europa eingesetzt und ist die einzige softPOS-Lösung, die die girocard (ec-Karte) in Deutschland unterstützt. Rubean ist am m:access sowie an den meisten Freiverkehrshandelsplätzen und XETRA notiert. Weitere Informationen finden Sie auch unter www.rubean.com



Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:



german communications AG

Jörg Bretschneider

Böhmersweg 5, D-20148 Hamburg

+49 40/46 88 33 0, Fax +49 40/46 88 33 40

presse@german-communications.com



Dr. Hermann Geupel

Rubean AG

Kistlerhofstr. 168, D-81379 München

+49 89 357560

hermann.geupel@rubean.com





15.07.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com